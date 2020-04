Reggina, Taibi: "Se annullano i campionati mi incateno"

Massimo Taibi, ds della Reggina, invoca la ripresa dei campionati: "Se la Reggina non viene promossa in B sarò il primo a incatenarmi".

La Reggina guida saldamente il Girone C di Serie C, ma il rebus legato alla ripresa dei campionati rischia di rendere vana la fuga in testa dei calabresi. Uno scenario che Massimo Taibi chiede di evitare, invocando la regolare conclusione della stagione o quantomeno l'assegnazione dei titoli.

L'attuale direttore sportivo amaranto, intervenendo a 'Reggina TV', si dice pronto a protestare con decisione qualora non dovessero essere riconosciuti i meriti maturati sul campo.

"Gravina ha dichiarato mille volte che saranno assegnate promozioni e retrocessioni. Si dovrà ragionare il criterio per decidere la quarta squadra da promuovere, ma c’è tempo per poterne parlare e sviluppare un’idea da proporre". Altre squadre "Annullamento del campionato? Non è pensabile. Se la Reggina non venisse promossa, sarei il primo ad incatenarmi. Ciò significa che ad esempio in la dovrebbe partire dell’ , perché conterebbe la classifica della stagione precedente. Oppure che il , avanti di ben 23 punti di vantaggio dalla seconda, dovrebbe ripartire dalla Serie B".

Fino al momento dello stop causato dall'emergenza Coronavirus, la Reggina comandava la classifica con 9 punti di vantaggio sul Bari ad 8 giornate dalla fine.