Reggina-SPAL dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Reggina e SPAL si affrontano nella quarta giornata di Serie B: tutto sulle formazioni e su come seguire l'incontro in tv e streaming.

REGGINA-SPAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

E' solo la terza giornata di Serie B, ma classifica alla mano è già uno scontro diretto tra due formazioni che negli ultimi anni hanno dato sostanza al proprio progetto, in maniera differente: la Reggina ospita la SPAL in uno dei match più interessanti del weekend.

Guarda Reggina-SPAL su DAZN. Attiva ora

La Reggina di Aglietti è reduce dal pari esterno dell'ultimo turno nel derby contro il Crotone: al vantaggio amaranto firmato Galabinov ha risposto nella ripresa Benali per l'1-1 finale. Si è trattato del secondo pari in campionato per la Reggina, con l'unica vittoria conquistata contro la Ternana.

Una sconfitta, una vittoria e un pareggio per la SPAL in questo avvio di stagione: dopo il 5-0 contro il Pordenone al Mazza, gli uomini di Clotet non sono andati oltre l'1-1 contro il Monza, in casa, nonostante il vantaggio di Colombo. Nel secondo tempo un colpo di testa di Carlos Augusto ha frenato la gioia del club di Joe Tacopina.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Reggina-SPAL: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO REGGINA-SPAL

Reggina-SPAL si giocherà sabato 18 settembre 2021 allo stadio 'Oreste Granillo' di Reggio Calabria. Calcio d'inizio alle ore 14.00

Reggina-SPAL si potrà seguire sulle moderne smart tv attraverso l'applicazione di DAZN, fruibile anche tramite le console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), oltre che con dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. L'altra opzione è rappresentata dal servizio Helbiz Live, la cui app è utilizzabile su smart tv.

Reggina-SPAL sarà visibile su smartphone e tablet con l'app di DAZN, dal cui sito ci si potrà collegare anche da pc inserendo le credenziali d'accesso per visualizzare il catalogo degli eventi e selezionare quello desiderato. Gli abbonati Sky potranno beneficiare del servizio Sky Go con l'applicazione scaricabile sui vari dispositivi portatili. In alternativa è possibile ripiegare sulla piattaforma on demand NOW o su Helbiz Live.

Sarà verosimilmente 4-4-2 per la Reggina con Micai in porta, Adjapong e Di Chiara terzini, Amione e Stavropoulos in mezzo. Centrocampo a quattro con Rivas, Crisetig, Hetemaj e Ricci. Attacco formato da Galabinov e Tumminello. 4-3-2-1 per la SPAL con Thiam in porta, Dickmann e Coccolo terzini, Vicari e Capradossi coppia di centrali. Da Riva, Esposito e Zuculini in mediana. Mancosu e Crociata alle spalle di Colombo.

REGGINA (4-4-2): Micai; Adjapong, Amione, Stavropoulos, Di Chiara; Rivas, Crisetig, Hetemaj, F. Ricci; Galabinov, Tumminello. All. Aglietti

SPAL (4-3-2-1): Thiam; Dickmann, Vicari, Capradossi, Coccolo; Da Riva, Esposito, Zuculini; Mancosu, Crociata; Colombo. All. Clotet