Reggina-Salernitana dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Monday Night della ventesima giornata di Serie B tra Reggina e Salernitana: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

REGGINA-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Reggina-Salernitana

• Data: lunedì 1 febbraio 2021

• Orario: 21:00

• Canale TV: -

• Streaming: DAZN

Reggina e Salernitana, chiudono il programma della ventesima giornata di Serie B. Un Monday Night tutto da seguire, che vede sfidarsi due squadre col morale completamente opposto.

Se la Reggina si ritrova nei bassifondi della classifica a dispetto di un mercato estivo scoppiettante, che aveva portato i calabresi tra le potenziali pretendenti alla promozione in A, la Salernitana il salto di categoria può legittimamente sognarlo grazie a una prima parte di stagione super con cui i campani veleggiano ai vertici della graduatoria.

Tutto su Reggina-Salernitana: le formazioni della partita e dove poterla vedere in tv e streaming.

ORARIO REGGINA-SALERNITANA

La partita tra la Reggina e la Salernitana si gioca lunedì 1 febbraio 2021 allo stadio 'Oreste Granillo' di Reggio Calabria: calcio d'inizio fissato per le ore 21:00.

Reggina-Salernitana non godrà di alcuna copertura tv: il match sarà infatti trasmesso in diretta streaming da DAZN, detentrice dei diritti del campionato di Serie B.

La gara tra Reggina e Salernitana andrà dunque in onda su DAZN, in streaming: occorrerà accedere al sito, registrarsi, sottoscrivere un abbonamento e godersi la sfida del 'Granillo' tramite il portale o scaricando l'app su smart tv, smartphone o tablet.

In alternativa, restando connessi al sito di DAZN, sarà possibile collegare il computer al televisore mediante un cavo ad alta definizione o utilizzando dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Nella Reggina out gli squalificati Crisetig e Di Chiara: Baroni opta per Menez e Montalto in attacco, con Situm e Micovschi chiamati ad agire sugli esterni. Davanti al portiere Nicolas, linea a quattro Lakicevic-Loiacono-Cionek-Liotti.

In casa Salernitana un turno di stop per Casasola: nel 3-5-2 di Castori, Bogdan, Gyomber e Mantovani a protezione di Belec; Kupisz e Cicerelli sugli esterni, in mezzo al campo Coulibaly, Di Tacchio e Capezzi, in attacco il tandem Djuric-Gondo.

REGGINA (4-4-2): Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Cionek, Liotti; Situm, Bianchi, Folorunsho, Micovschi; Menez, Montalto.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani; Kupisz, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Cicerelli; Djuric, Gondo.