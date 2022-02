Reggina, il presidente Gallo colpito da un malore: "Le condizioni destano preoccupazione"

Sono ore di grandissima preoccupazione quelle che si stanno vivendo in casa Reggina e non solo. Il presidente del club amaranto, Luca Gallo, nelle scorse ore è stato colpito da un malore e le sue condizioni in questo momento sono considerate gravi.

A comunicarlo è stata la stessa Reggina attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Reggina 1914 comunica che, nella serata odierna, il Presidente Luca Gallo è stato colpito da un grave malore. Al momento le sue condizioni destano molta preoccupazione.

Nelle prossime ore verranno forniti ulteriori aggiornamenti riguardanti l'evolversi della situazione”.

La famiglia Gallo, solo un paio di giorni fa, era stata colpita da un gravissimo lutto quando proprio la madre del presidente della Reggina era venuta a mancare.

Classe 1970, Gallo è diventato presidente della Reggina nel gennaio del 2019.