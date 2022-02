Reggina-Pisa dove vederla: Sky, Helbiz Live o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

REGGINA-PISA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Reggina-Pisa

• Data: domenica 27 febbraio 2022

• Orario: 15:30

• Canale TV: DAZN, Sky Sport (253 del satellite), Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

La rincorsa del Pisa verso l'obiettivo promozione in Serie A passa anche dal Granillo di Reggio Calabria, dove ad attendere gli uomini di Luca D'Angelo c'è la Reggina, in risalita dopo un periodo complicato ma sconfitta nettamente dal Frosinone nel turno precedente.

I toscani - reduci da uno 0-0 interno col Parma - sono nel gruppone di testa insieme a Lecce, Brescia e Cremonese, con il Monza che tallona, mentre la Reggina cerca la risalita verso un posto ai playoff, dopo essersi lasciata alle spalle la zona salvezza.

Il Pisa è stato per larghi tratti in testa alla classifica prima di perdere punti con 5 pareggi nelle ultime 6. La Reggina di Stellone, invece, sta provando a risalire

Qui potete trovare tutte le informazioni su Reggina-Pisa: dalle formazioni a come vederla in tv e streaming.

ORARIO REGGINA-PISA

Reggina-Pisa, gara valida per la 26a giornata della Serie B 2021/22, si giocherà alle ore 15.30 di domenica 27 febbraio 2022 al Granillo di Reggio Calabria. L'arbitro sarà il signor Luca Massimi.

DOVE VEDERE REGGINA-PISA IN TV

Come tutto il resto della Serie B, Reggina-Pisa sarà visibile sia su Sky Sport, al canale 253 del satellite, e su DAZN. L'app DAZN è disponibile su smart tv compatibili, smartphone, tablet, PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), o su Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box collegato alla tv.

Scaricando l'app su Smart TV si potrà seguire Reggina-Pisa anche su Helbiz Live.

REGGINA-PISA IN DIRETTA STREAMING

Reggina-Pisa potrà essere seguita in streaming attraverso l'app DAZN previo abbonamento. L'app è su tutti i dispositivi. Da pc o notebook basterà collegarsi al sito ufficiale. La partita sarà visibile anch su Helbiz Live scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale.

Gli abbonati Sky potranno assistere al match anche attraverso Sky Go, disponibile ovunque via app. L'alternativa è NOW, servizio di streaming Live e On Demand di Sky, che offre la possibilità di seguire la B previo l'acquisto del Pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire Reggina-Pisa anche su GOAL, attraverso la nostra diretta testuale che vi accompagnerà minuto per minuto nel racconto del match fino al fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA-PISA

REGGINA (3-5-2): Micai; Loiacono, Amione, Di Chiara; Adjapong, Bellomo, Bianchi, Crisetig, Kupisz; Tumminello, Galabinov.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Hermannsson, Leverbe, Caracciolo, Birindelli; Benali, Nagy, Marin; Gucher; Torregrossa, Puscas.