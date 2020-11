Reggina-Pisa dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Reggina ospita il Pisa nell'8ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

REGGINA-PISA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Reggina-Pisa

Reggina-Pisa Data: 22 novembre 2020

22 novembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

La Reggina di Domenico Toscano sfida il Pisa di Luca D'Angelo nell'8ª giornata del campionato di Serie B. I calabresi sono tredicesimi in classifica con 7 punti, frutto di una vittoria, 4 pareggi e 2 sconfitte, i toscani si trovano al quartultimo posto a quota 4, con un cammino di 4 pareggi e 2 sconfitte.

Nei 12 precedenti in Serie B fra le due formazioni, prevalgono i pareggi, 7, a fronte di 3 vittorie amaranto e 2 successi dei nerazzurri. Il Pisa, in particolare, ha espugnato il campo della Reggina soltanto una volta in sei trasferte di Serie B, nel febbraio 1970 (2-1), perdendone 2 e pareggiando le restanti 3.

La Reggina è reduce da 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare, identico il cammino del Pisa. Daniele Liotti è il miglior marcatore dei calabresi con 3 reti, Michele Marconi e Luca Vido sono i giocatori più prolifici dei toscani sempre con 3 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Reggina- : dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REGGINA-PISA

Reggina-Pisa si giocherà la sera di domenica 22 novembre 2020 nel palcoscenico dello stadio 'Oreste Granillo' di Reggio Calabria. La partita sarà la 13ª in Serie B fra le due formazioni e sarà diretta dal signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste. Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 21.00.

Il posticipo di Serie B, Reggina-Pisa, sarà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, nonché su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Reggina-Pisa sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Mancini.

La sfida Reggina-Pisa potrà inoltre essere seguita in diretta streaming, mediante DAZN, anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, anche collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Sul sito troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

REGGINA (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Cionek, Rossi; Situm, Folorunsho, Crisetig, Di Chiara; Bellomo; Ménez, Vasic.

PISA (4-3-1-2): Perilli; Birindelli, Benedetti, Caracciolo, Belli; Gucher, De Vitis, Mazzitelli; Vido; Palombi, Marconi.