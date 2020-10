Reggina-Pescara dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Reggina ospita il Pescara nella 2ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

REGGINA-PESCARA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La Reggina di Domenico Toscano, neopromossa in Serie B, sfida il Pescara di Massimo Oddo nella 2ª giornata del campionato di Serie B. Entrambe le formazioni hanno un punto in classifica dopo la prima giornata: pareggio 1-1 a Salerno per i calabresi, pareggio 0-0 in casa contro il per gli abruzzesi.

Destini identici per le due formazioni, che hanno raggiunto entrambe il Terzo turno del torneo, anche nei rispettivi impegni infrasettimanali in Coppa : la Reggina ha superato 1-0 il Teramo, mentre il Pescara si è imposto 9-8 ai rigori sul Notaresco, soffrendo più del previsto.

Gli amaranto conducono nei 18 precedenti fra le due squadre nel campionato cadetto: sono infatti 8 i successi dei calabresi, a fronte di 5 pareggi e 5 affermazioni biancazzurre.

L'ultima sfida al Granillo, risalente al 25 ottobre 2013, ha visto tuttavia imporsi la formazione ospite per 3-2. In questa pagina tutte le informazioni su Reggina-Pescara: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REGGINA-PESCARA

Reggina-Pescara si giocherà il pomeriggio di sabato 3 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Valerio Marini della sezione di 1, è in programma per le ore 16.15.

La partita Reggina-Pescara potrà essere vista in diretta su DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B. I suoi clienti potranno seguirla anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori che siano collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inoltre coloro che sono in possesso anche di un abbonamento Sky, avranno la possibilità di seguire la gara in tv anche mediante la app DAZN presente sul decoder Sky Q. La telecronaca di Reggina-Pescara è affidata a Riccardo Mancini.

I tifosi delle due squadre e gli appassionati potranno inoltre vedere Reggina-Pescara in diretta streaming attraverso DAZN anche su tutti i dispositivi mobili come i tablet e gli smartphone, preoccupandosi semplicemente prima di scaricare l'applicazione, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale, gli highlights della partita e l'evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal potranno seguire Reggina-Pescara anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della sfida, con i goal, gli eventi e le azioni salienti.

Toscano manderà in campo i calabresi con il classico 3-4-1-2. In attacco il francese Menéz affiancherà El Tanque Denis. A centrocampo i due esterni saranno Rolando a destra e Di Chiara a sinistra, mentre in mezzo Crisetig potrebbe spuntarla dal 1' su Faty con Folorunsho al suo fianco. Del Prato, Cionek e Loiacono dovrebbero formare la difesa a tre davanti all'estremo difensore Plizzari.

Oddo dovrebbe affidarsi al 4-3-3. In attacco il colombiano Ceter agirà da punta centrale, con Galano e Asencio ai suoi lati come esterni offensivi. A centrocampo la regia sarà affidata all'ex granata Valdifiori, con Busellato e Omeonga mezzali ai suoi lati. Nella difesa a quattro Scognamiglio e Bocchetti agiranno da difensori centrali, mentre Bellanova e Jaroszynski si candidano come esterni bassi. In porta giocherà Fiorillo.

REGGINA (3-4-1-2): Plizzari; Del Prato, Cionek, Loiacono; Rolando, Crisetig, Folorunsho, Di Chiara; Bellomo; Menéz, Denis.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Bellanova, Scognamiglio, Bocchetti, Jaroszynski; Busellato, Valdifiori, Omeonga; Galano, Ceter, Asencio.