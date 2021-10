Reggina-Parma dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Reggina sfida il Parma nella 9ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

REGGINA-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La Reggina di Alfredo Aglietti sfida in casa il Parma di Enzo Maresca nella 9ª giornata del campionato di Serie B. I calabresi sono ottavi in classifica con 13 punti, frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, gli emiliani si trovano al 12° posto a quota 10, con un cammino di 2 successi, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Segui Reggina-Parma su DAZN. Attiva ora

Nei 6 precedenti in Serie B fra le due formazioni i ducali conducono con 3 successi, 2 pareggi e un'unica affermazione degli amaranto. In particolare questi ultimi non hanno mai battuto i gialloblù in casa nel torneo cadetto (2 pareggi e una sconfitta il bilancio).

La Reggina è reduce da 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 4 giornate del torneo, mentre il Parma non vince da 5 match, avendo riportato 3 pareggi e 2 sconfitte nel parziale. Se i calabresi, con il Lecce, sono la squadra che ha guadagnato più punti (5) con goal realizzati nell'ultima mezzora, gli emiliani sono quella che ne ha persi di più (5) con reti incassate negli ultimi 30 minuti di gara.

Il bulgaro Andrej Galabinov è il bomber degli amaranto con 4 goal all'attivo, mentre nel Parma guidano la graduatoria dei marcatori 4 giocatori, tutti con 2 reti: Franco Vazquez, Valentin Mihaila, Dennis Man e Gennaro Tutino. Quest'ultimo ha segnato i suoi ultimi 8 goal in Serie B in trasferta. In questa pagina tutte le informazioni su Reggina-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REGGINA-PARMA

Reggina-Parma si disputerà il pomeriggio di domenica 24 aprile 2021 nel palcoscenico dello Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Luca Zufferli della sezione di Udine, e sarà la 7ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle 16.15.

Ci sono varie opzioni per vedere in tv la sfida di Serie B, Reggina-Parma. La partita su DAZN sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX, oppure ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà curata da Federico Zancan.

Su Sky, invece, Reggina-Parma sarà trasmessa sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite) con la telecronaca affidata a Daniele Barone.

Infine la gara sarà trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

La sfida Reggina-Parma mediante DAZN, Sky Go ed Helbiz Live sarà visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la app di riferimento, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

Su DAZN ci sarà anche la possibilità, al termine del confronto, di prendere visione degli highlights e dell'evento integrale in modalità on demand.

Una quarta alternativa è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass sport.

Tramitesarà possibile seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Aglietti si affiderà con ogni probabilità sul piano tattico al 4-2-3-1. Ancora assente per squalifica il portiere Micai, fra i pali sarà confermato Turati, con linea difensiva a quattro composta dai due terzini Lakicev e Di Chiara e dai centrali Cionek e Stavropoulos. Sulla mediana uno tra Hetemaj e Nicolò Bianchi affiancherà Crisetig. In attacco Galabinov sarà il centravanti, con Federico Ricci, Ménéz e Rivas (o Bellomo) a supporto sulla trequarti. A disposizione anche Denis e Montalto.

Maresca risponderà con un 4-1-4-1 speculare a quello visto nell'ultimo impegno contro il Monza. Tutino sarà il riferimento offensivo dei ducali. Sulle fasce agiranno Man a destra e Mihaila a sinistra, mentre Franco Vazquez, al rientro dopo lo stop per squalifica, e Juric agiranno da interni di centrocampo, con Schiattarella basso in posizione di regista. In difesa, davanti a capitan Buffon, coppia centrale composta da Danilo e Cobbaut, con Del Prato e Wojo Coulibaly esterni bassi. Dalla panchina Inglese e il polacco Benedyczak fra i possibili innesti a gara in corso.

REGGINA (4-2-3-1): Turati; Lakicev, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig; F. Ricci, Ménéz, Rivas; Galabinov.

PARMA (4-1-4-1): Buffon; Del Prato, Danilo, Cobbaut, W. Coulibaly; Schiattarella; Man, F. Vazquez, Juric, Mihaila; Tutino.