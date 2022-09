Reggina-Palermo dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Palermo fa visita alla Reggina nel quarto turno del campionato di Serie B: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

REGGINA-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Reggina-Palermo

Reggina-Palermo Data: 03-09-2022

03-09-2022 Orario: 14.00

14.00 Canale tv: DAZN , Sky Sport (252 del satellite), Helbiz

(252 del satellite), Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz, OneFootball

Reggina e Palermo si affrontano in occasione della quarta giornata del campionato di Serie B.

La squadra allenata da Filippo Inzaghi si presenta all'appuntamento a quota 6 punti in classifica, frutto delle vittorie contro Spal e Sudtirol, inframezzate dal ko patito sul campo della Ternana.

Al 'Granillo', arriva il Palermo di Corini che in questo scorcio iniziale di stagione ha collezionato 5 punti sui 9 sin qui disponibili: dopo il successo all'esordio contro il Perugia, i rosanero hanno pareggiato col Bari prima di cadere in casa contro l'Ascoli.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Reggina-Palermo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO REGGINA-PALERMO

Reggina-Palermo si giocherà sabato 3 settembre 2022 allo Stadio 'Oreste Granillo' di Reggio Calabria. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 14.00.

DOVE VEDERE REGGINA-PALERMO IN TV

La sfida del 'Granillo' sarà visibile in diretta su DAZN, app scaricabile su smart tv, su console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.

Il match verrà trasmesso anche su Sky al canale Sky Sport (252 del satellite).

La terza opzione è rappresentata da Helbiz Live, disponibile - previa registrazione - sulle smart tv di ultima generazione. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video, acquistabile con un abbonamento separato da quello base.

REGGINA-PALERMO IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati DAZN potranno seguire la partita anche in streaming scaricando la relativa app su dispositivi come smartphone e tablet, oppure collegandosi al portale ufficiale tramite pc o notebook.

I clienti Sky potranno accedere al servizio Sky Go, mentre NOW - il servizio streaming on demand di Sky - vi permetterà di seguire il match dopo aver acquistato il ticket 'Sport'.

Infine c'è l'opzione Helbiz Live: l'app è presente su tablet e cellulare o in alternativa il sito è accessibile da pc e notebook.

Helbiz è disponibile anche sul sito di Prime Video o sull'app, nei Channel: basterà accedervi e abbonarsi (se non si è già in possesso dello stesso)

Reggina-Palermo sarà disponibile anche su OneFootball, in pay-per-view.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA-PALERMO

REGGINA (4-3-3): Colombi; Cionek, Gagliolo, Giraudo, Liotti; Fabbian, Pierozzi, Crisetig; Ricci, Menez, Rivas. All. Inzaghi.

PALERMO (3-4-2-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Lancini; Crivello, Broh, Damiani, Stulac; Floriano, Elia; Brunori. All. Corini.