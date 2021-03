Reggina-Monza dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Reggina ospita il Monza nella 28ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

REGGINA-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Reggina-Monza

Reggina-Monza Data: 13 marzo 2021

13 marzo 2021 Orario: 14.00

14.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Reggina di Marco Baroni ospita in casa la corazzata Monza di Cristian Brocchi nella 28ª giornata di Serie B.

Segui Reggina-Monza in diretta streaming su DAZN

I calabresi sono in lotta per la salvezza e occupano attualmente il 14° posto in classifica con 33 punti, frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, i brianzoli lottano invece per la promozione diretta in Serie A e si trovano al 2° posto a quota 47, con un cammino di 12 successi, 11 pareggi e 4 k.o. e un distacco di sole 3 lunghezze dall'Empoli capolista.

I 23 precedenti in Serie B fra le due squadre sorridono agli amaranto, che hanno vinto 11 volte, pareggiato 7 e perso in 5 occasioni.

I calabresi hanno riportato 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate nel torneo, mentre i biancorossi hanno collezionato una vittoria e 3 pareggi consecutivi nelle precedenti 4 giornate.

Michael Folorunsho è il miglior marcatore della Reggina con 6 reti segnate, stesso bottino del danese Christian Gytkjaer, il bomber del Monza. In questa pagina tutte le informazioni su Reggina-Monza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REGGINA-MONZA

Reggina-Monza si disputerà il pomeriggio di sabato 13 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 24ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle ore 14.00.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta streaming la sfida Reggina-Monza. La gara sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con l'applicazione e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Coloro che sono in possesso di un abbonamento Sky, potranno vedere la partita in tv anche grazie all'applicazione presente sul decoder Sky Q.

Grazie a DAZN sarà possibile vedere Reggina-Monza in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, preoccupandosi di scaricare precedentemente la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, anche semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto gli highlights e l'evento integrale saranno a disposizione degli utenti per la visione on demand.

permetterà ai suoi lettori di seguireanche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti minuto per minuto della gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Problemi in attacco per Baroni, con le condizioni di Denis che non inducono all'ottimismo e anche il centravanti Montalto che non è al meglio: 'El Tanque' verso il forfait, mentre se l'italiano non dovesse essere a disposizione è pronto al suo posto Okwonkwo. Sulla trequarti agiranno Edera, Folorunsho e Rivas, con Ménéz primo ricambio. In mediana coppia Crimi-Crisetig. In difesa Lakicevic e Di Chiara saranno i terzini, con Loiacono e Stavropoulos centrali. In porta giocherà Nicolas.

Tentazione attacco pesante per Brocchi, che per spezzare la resistenza difensiva dei calabresi potrebbe rilanciare Balotelli dal 1' come centravanti al posto di Gytkjaer, con Boateng e Dany Mota ai suoi lati come esterni offensivi. A centrocampo è probabile il ritorno da titolare di Barillà accanto a Frattesi e Scozzarella. Dietro, davanti al portiere Di Gregorio, Donati e Sampirisi agiranno da esterni bassi, con Bellusci e Pirola (favorito su Paletta) come centrali difensivi. Out il laterale mancino Carlos Augusto, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione contro il Pordenone.

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Rivas; Montalto.

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Pirola, Sampirisi; Frattesi, Scozzarella, Barillà; K. Boateng, Balotelli, Dany Mota.