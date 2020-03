Reggina-Monopoli dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

La Reggina ospita il Monopoli nel 29° turno del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Reggina, capolista del Girone C, ospita il Monopoli in una gara valida per la 29ª giornata di Serie C. I calabresi, come detto, guidano la classifica con 66 punti mentre i pugliesi sono terzi a 54 punti.

I padroni di casa sono reduci dalla vittoria in trasferta per 0-1 ottenuta nel Derby contro il Catanzaro, che gli ha permesso di allungare a +10 sul Bari secondo.

Il Monopoli invece nell'ultimo turno ha perso in casa sempre per 0-1 contro la Sicula Leonzio. Nella gara d'andata a vincere è stata la Reggina per 1-2 e ora un'altra vittoria avvicinerebbe sensibilmente i calabresi alla promozione diretta in Serie B.

Altre squadre

In questa pagina tutte le informazioni su Reggina-Monopoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

REGGINA-MONOPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Reggina-Monopoli

Reggina-Monopoli Data: 1 marzo 2020

1 marzo 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO REGGINA-MONOPOLI

Reggina-Monopoli si disputerà il pomeriggio di domenica 1 marzo 2020 allo stadio 'Granillo' di Reggio Calabria. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Marco D'Ascanio della sezione di Ancona, è in programma per le ore 15.00.

Il big match del Girone C di Serie C, Reggina-Monopoli, sarà trasmesso in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C. Non sarà possibile invece seguire il match in chiaro su Rai Sport.

Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita anche in tv se in possesso di un modello smart di ultima generazione, compatibile con l'applicazione, o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Stefano Auteri.

Gli abbonati ad Eleven Sports potranno seguire l'attesa sfida Reggina-Monopoli in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Blondett, Gasparetto, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Liotti; Rivas; Denis, Reginaldo

MONOPOLI: (3-5-2): Menegatti; Pecorini, De Franco, Mercadante; Rota, Carriero, Giorno, Hadziosmanovic, Donnarumma; Fella, Jefferson