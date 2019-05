Reggina-Monopoli dove vederla: Eleven Sports o Rai? Canale tv e diretta streaming

Nel primo turno dei playoff di Serie C Girone C si affrontano Reggina e Monopoli: di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in tv.

E' tempo di playoff in Serie C per decretare quali saranno le due squadre che faranno compagnia a Pordenone, Entella e Stabia nel prossimo campionato di Serie B.

Quest'anno le promozioni dai playoff saranno eccezionalmente due e sono tante le squadre che vogliono sfruttare l'occasione per iniziare la loro rinascita. Tra queste c'è la Reggina, che sarà impegnata in casa contro il Monopoli.

Gli amaranto si sono piazzati al 7° posto nelle regular season del Girone C e come da regolamento affrontano l'ottava in classifica, con il vantaggio di giocare in casa ed avere due risultati su tre.

La partita si giocherà infatti in gara unica e in caso di parità a passare il turno sarebbe la squadra meglio piazzata in classifica, che in questo caso è la Reggina. Non sono previsti dunque tempi supplementari o calci di rigore al termine dei 90 minuti.

In questa pagina troverete tutte le informazioni su Reggina-Monopoli: dalle probabili formazioni a come seguire la partita in tv e streaming .

REGGINA-MONOPOLI: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Reggina-Monopoli DATA 12 maggio 2019, 19.30 DOVE Stadio Oreste Granillo, Reggio Calabria ARBITRO Nicolò Cipriani TV Eleven Sports STREAMING Eleven Sports

ORARIO REGGINA-MONOPOLI

Reggina-Monopoli è in programma domenica 12 maggio 2019 alle ore 19.30 allo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Il match si giocherà in gara unica e in caso di parità passerà il turno la squadra meglio piazzata.

Non sarà possibile seguire Reggina-Monopoli in . Le uniche partite del primo turno dei playoff trasmesse in chiaro saranno Siena-Novara (Sportitalia) e Virtus Francavilla-Casertana (Rai Sport, ma in differita).

Reggina-Monopoli sarà dunque visibile in diretta su Eleven Sports, il portale che possiede i diritti per l'intera Serie C. Il servizio è a pagamento: per seguire la partita è necessario un abbonamento o in alternativa è possibile acquistare il singolo evento. La diretta streaming è disponibile su pc o su tablet e smartphone scaricando l'app di Eleven Sports.

Cevoli dovrà fare a meno con tutta probabilità di Franchini sulla fascia sinistra di centrocampo: al suo posto dovrebbe esserci Seminara. Per il resto nessun dubbio su quella che sarà la formazione titolare della Reggina, con l'ex Strambelli e Bellomo che supporteranno Doumbia in attacco.

Nel Monopoli è certa l'assenza dell'attaccante Mendicino, che verrà sostituito ancora da Gerardi in coppia con Mangni. Nel centrocampo a cinque torna il greco Sounas in regia, mentre a sinistra Fabris si gioca un posto con Rota. L'altro ballottaggio è in difeda, dove Mercadante potrebbe essere preferito a Gatti.

REGGINA (3-4-2-1): Confente; Conson, Gasparetto, Solini; Kirwan, De Falco, Salandria, Seminara; Bellomo, Strambelli; Doumbia.

MONOPOLI (3-5-2): Pissardo; Ferrara, De Franco, Mercadante; Fabris, Scoppa, Sounas, Zampa, Donnarumma; Gerardi, Mangni.