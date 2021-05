Reggina-Frosinone a Marotta: prima donna ad arbitrare in Serie B

Maria Marotta dirigerà Reggina-Frosinone: è la prima donna ad arbitrare un match di Serie B.

L'ultima giornata di Serie B ci regalerà i verdetti ancora rimasti in sospeso come la seconda squadra ad essere promossa direttamente in Serie A, oltre al destino del Cosenza che è appeso ad un filo sottilissimo e rischia di retrocedere senza passare dal playout.

Ma, a catturare l'attenzione, è il match in programma al 'Granillo' tra Reggina e Frosinone. Il motivo? La presenza di Maria Marotta, prima donna designata per arbitrare tra i cadetti: sarà coadiuvata dagli assistenti Carbone e Di Monte, con Guida quarto uomo.

Marotta è campana e ha iniziato ad arbitrare nel 2001, inaugurando una scalata che l'ha portata al livello attuale: nel 2012 il passaggio in Serie D, mentre dal 1° gennaio 2016 è un arbitro internazionale.

Due anni più tardi, nel 2018, la promozione in Serie C e, in seguito, anche la gioia per essere stata selezionata dall'UEFA per dirigere agli Europei femminili Under 19 in Scozia. Il 26 agosto 2020 ha arbitrato la finale di Coppa Italia Primavera vinta dalla Fiorentina sul Verona e, il suo nome, lo troviamo anche in occasione di Cosenza-Monopoli, valida per il terzo turno dell'attuale edizione della Coppa Italia.

Il sogno, ora, è quello di approdare un giorno in Serie A e, perché no, anche in Champions League per emulare la sua collega Stephanie Frappart.