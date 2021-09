La Reggina ospita il Frosinone in una gara valevole per la sesta giornata di Serie B: tutto sulla gara, tv, streaming e formazioni.

REGGINA-FROSINONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Reggina-Frosinone si gioca sabato pomeriggio al Granillo. Un match tra due squadre con obiettivo playoff. Buon inizio di stagione per entrambe. Stessi punti, stesse vittorie e nessuna sconfitta. Due vittorie e tre pareggi nelle prime cinque gare. Perfettamente identico anche l'andamento delle prime cinque partite. Infatti le due formazioni sono reduci da un pari e adesso, dunque, vogliono tornare alla vittoria. Sette punti in casa per la Reggina, mentre il Frosinone ne ha conquistati sei in trasferta con ben due vittorie su due gare giocate.

A maggio scorso risale l'ultimo precedente: successo per il Frosinone per 4-0 al Granillo. La Reggina non vince dal 2011: 2-1.

Guarda Reggina-Frosinone su DAZN. Attiva ora

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Reggina-Frosinone: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO REGGINA-FROSINONE

Il match tra Reggina e Frosinone si giocherà sabato 25 settembre allo stadio "Oreste Granillo" di Reggio Calabria. Calcio d'inizio fissato alle ore 16.15.

La sfida tra Reggina-Frosinone potrà essere seguita su smart tv grazie all'applicazione di DAZN, utilizzabile anche attraverso dispositivi come Tim Vision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, oltre che con console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). Il match del Granillo sarà visibile anche su Sky al canale Sky Sport (numero 253 del satellite e 484 del digitale terrestre). L'altra opzione è rappresentata da Helbiz Live, la cui app è disponibile per le smart tv.

Reggina-Frosinone sarà possibile vederla grazie a DAZN in due modi: collegandosi da pc al sito ufficiale dove, inserendo le credenziali, si accederà al catalogo degli eventi; attraverso l'applicazione dedicata per smartphone e tablet, disponibile per sistemi operativi iOS e Android. Le alternative sono Sky Go (servizio riservato agli abbonati Sky), NOW e Helbiz Live.

4-2-3-1 per la Reggina con Micai in porta, Lakicevic, Cionek, Regini e Di Chiara in difesa. Bianchi e Crisetig in mediana, Ricci, Cortinovis e Rivas sulla trequarti con Montalto in attacco.

4-3-3 per il Frosinone con Ravaglia in porta, Zampano, Gatti, Szyminski e Cotali in difesa. Rohden, Ricci e Boloca in mezzo. Canotto, Ciano e Garritano in avanti.

REGGINA (4-2-3-1): Micai; Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Ricci, Cortinovis, Rivas; Montalto

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Rohden, Ricci, Boloca; Canotto, Ciano, Garritano.