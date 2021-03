Reggina-Empoli dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Reggina sfida in casa l'Empoli capolista nella 26ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Reggina di Marco Baroni ospita l'Empoli di Alessio Dionisi in uno dei match più interessanti della 26ª giornata infrasettimanale di Serie B. I calabresi sono dodicesimi in classifica con 32 punti, frutto di 8 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, i toscani comandano la graduatoria con 46 punti e un cammino di 11 successi, 13 pareggi e una sconfitta e hanno 3 lunghezze di vantaggio sul Monza, attualmente secondo.

Nei 17 precedenti in Serie B fra le due formazioni, i toscani comandano ampiamente nelle statistiche con 9 successi, 4 vittorie amaranto e 4 pareggi. Gli amaranto hanno riportato 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate e sono in serie positiva da 7 gare, gli azzurri vengono da 5 pareggi consecutivi.

Michael Folorunsho è il miglior marcatore dei calabresi con 6 goal realizzati, mentre Leonardo Mancuso è il capocannoniere del torneo con 13 marcature. In questa pagina tutte le informazioni su Reggina-Empoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REGGINA-EMPOLI

Reggina-Empoli si giocherà la sera di martedì 2 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 18ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle ore 19.00.

L'attesa gara Reggina-Empoli sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app. Gli abbonati potranno inoltre vederla in tv collegando al loro televisore una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, oppure un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Coloro che hanno sottoscritto anche un abbonamento Sky, potranno seguire la gara in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Edoardo Testoni.

Tifosi e appassionati, mediante DAZN, potranno vedere la sfida Reggina-Empoli in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita sul palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale potranno essere visti dagli utenti anche in modalità on demand.

Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale potranno essere visti dagli utenti anche in modalità on demand.

Baroni potrebbe confermare il 4-2-3-1 a livello tattico e tenere in panchina i big Ménez e Denis anche nel big match contro l'Empoli. Davanti è possibile infatti la conferma di Montalto, come sulla trequarti del trio Rivas-Folorunsho-Bellomo. Sulla mediana Crimi è in vantaggio su Nicolò Bianchi per far coppia con Crisetig. In difesa, davanti al portiere Nicolas, Loiacono e Cionek saranno i due centrali, con Del Prato e Liotti terzini.

Sarà il 4-3-1-2 il modulo adottato da Dionisi, cui non mancano i dubbi di formazione. Fra i pali ci sarà Brignoli. Al centro della difesa il greco Nikolaou è in ballottaggio con Casale per far coppia con Simone Romagnoli, mentre Fiamozzi e Parisi agiranno da esterni bassi. A centrocampo Haas e Samuele Ricci potrebbero agire da mezzali ai lati del playmaker Damiani. In attacco Bajrami, favorito su Moreo, agirà da trequartista dietro le due punte Mancuso e La Mantia.

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Del Prato, Loiacono, Cionek, Liotti; Crimi, Crisetig; Rivas, Folorunsho, Bellomo; Montalto.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, S. Romagnoli, Nikolaou, Parisi; Haas, Damiani, S. Ricci; Bajrami; Mancuso, La Mantia.