Reggina-Crotone dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

REGGINA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Reggina-Crotone

Data: 12 febbraio 2022

Orario: 16.15

Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (251 satellite), Helbiz Live

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

La Reggina di Roberto Stellone sfida il Crotone dell'ex Francesco Modesto nel Derby della Magna Grecia, uno dei big match della 22ª giornata del campionato di Serie B. Gli amaranto sono quindicesimi in classifica con 23 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, mentre i pitagorici si trovano al 18° e terzultimo posto, in zona retrocessione, con un cammino negativo di 2 vittorie, 8 pareggi e 11 k.o.

Le due squadre si sono sfidate nel derby altre 13 volte nel campionato di Serie B: prevalgono i pareggi, ben 8, a fronte di 3 successi degli amaranto e di 2 vittorie dei rossoblù.

La Reggina ha perso le ultime 5 gare casalinghe nel torneo: solo il Livorno, arrivato a 6 k.o., ha stabilito una serie negativa più lunga nella competizione. Gli amaranto, inoltre, sono reduci da un pareggio e 3 sconfitte consecutive nelle ultime 4 gare totali disputate.

Gli Squali arrivano invece da una vittoria e 3 pareggi consecutivi e non perdono dalla sfida con la Cremonese (3-2) del 10 dicembre scorso.

Il bulgaro Andrej Galabinov, autore di 6 goal, è il miglior marcatore della Reggina, mentre con lo stesso bottino realizzativo Samuele Mulattieri è il giocatore più prolifico nelle fila del Crotone. In questa pagina tutte le informazioni su Reggina-Crotone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REGGINA-CROTONE

Reggina-Crotone si giocherà il pomeriggio di sabato 12 febbraio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Il fischio d'inizio del Derby della Magna Grecia, che sarà il 14° confronto in Serie B fra le due formazioni calabresi, è in programma alle ore 16.15.

DOVE VEDERE REGGINA-CROTONE IN TV

Il derby Reggina-Crotone su DAZN sarà visibile in diretta streaming sulle moderne smart tv compatibili, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, oppure ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà curata da Marco Calabresi.

Su Sky, invece, la sfida Reggina-Crotone sarà trasmessa sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite). Infine la gara sarà trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

REGGINA-CROTONE IN DIRETTA STREAMING

Attraverso DAZN, Sky Go ed Helbiz Live il Derby della Magna Grecia, Reggina-Crotone, sarà visibile in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando le rispettive applicazioni, e sul proprio pc o notebook, semplicemente, in questo caso, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma di riferimento.

Per i clienti DAZN ci sarà anche la possibilità, dopo il fischio finale, di vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie B agli utenti che acquistano il Pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL sarà possibile seguire la sfida Reggina-Crotone anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA-CROTONE

Stellone dovrà fare i conti con la squalifica di Bellomo e potrebbe optare per un 4-3-1-2. Davanti probabile coppia offensiva composta da Montalto e Tumminello, quest'ultimo in vantaggio sull'esperto Denis e su Galabinov per partire dall'inizio. A sostegno sulla trequarti dovrebbe esserci Cortinovis. A centrocampo capitan Crisetig sarà il regista, affiancato dalle due mezzali Nicolò Bianchi e Folorunsho. In difesa, davanti al portiere Micai, coppia centrale formata da Cionek e Aya, con Adjapong a destra e Di Chiara a sinistra.

Modesto pensa al 3-4-2-1 con Maric unica punta (favorito su Mulattieri) e Marras e Kargbo trequartisti. In mezzo al campo i pitagorici dovrebbero schierare la coppia Awua-Estévez, con Mogos e Marco Sala a presidiare le due fasce laterali. In difesa linea a tre composta dal rumeno Nedelcearu, Cuomo e Golemic. Fra i pali agirà il portiere Saro.

REGGINA (4-3-1-2): Micai; Adjapong, Cionek, Aya, Di Chiara; N. Bianchi, Crisetig, Folorunsho; Cortinovis; Montalto, Tumminello.

CROTONE (3-4-2-1): Saro; Nedelcearu, Cuomo, Golemic; Mogos, Awua, Estévez, M. Sala; Marras, Kargbo; Maric.