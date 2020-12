Reggina-Cremonese dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Reggina sfida la Cremonese nella 16ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

REGGINA-CREMONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Reggina-

Reggina- Data: 30 dicembre 2020

30 dicembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

La Reggina di Marco Baroni sfida la Cremonese di Pierpaolo Bisoli nella 16ª giornata del campionato di Serie B. I calabresi sono diciassettesimi in classifica con 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, mentre i lombardi sono un gradino più in alto al 14° posto a quota 15, con 3 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte.

Gli amaranto prevalgono negli 8 confronto fra le due formazioni in Serie B con 4 vittorie, 3 pareggi e un annico successo per i grigiorossi.

La Reggina è reduce da 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle ultime 4 partite, la Cremonese ha collezionato 2 sconfitte e vittorie.

Daniele Liotti è il miglior marcatore degli aramanto con 4 goal, mentre con lo stesso bottino di reti Antonio Strizzolo è il giocatore più prolifico dei grigiorossi. In questa pagina tutte le informazioni su Reggina-Cremonese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REGGINA-CREMONESE

Reggina-Cremonese si disputerà il pomeriggio di mercoledì 30 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 9ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma per le ore 15.00.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta la sfida Reggina-Cremonese, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox o PlayStation 4 o 5, oppure, ancora, a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Per gli utenti con un abbonamento Sky attivo, inoltre, sarà possibile seguire la partita in tv anche grazie alla app presente sul decoder SkyQ. La telecronaca della partita sarà curata da Marco Calabresi.

Mediante DAZN sarà possibile vedere Reggina-Cremonese in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale gli utenti avranno la possibilità di prendere visione degli highlights e dell'evento integrale anche in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Baroni dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 e dovrà ancora fare i conti con le molte assenze in attacco. Non saranno infatti della gara gli infortunati Ménez, Denis, Charpentier e Lafferty, oltre allo squalificato Stavropoulos. Davanti sarà dunque ancora Rivas ad agire da prima punta, con Situm, Folorunsho e Liotti trequartisti. Crisetig e Nicolò Bianchi formeranno il tandem di mediani. Al centro della difea spazio dal 1' a Cionek accanto a Loiacono, mentre Del Prato e Di Chiara saranno i due esterni bassi. In porta giocherà Guarna.

Bisoli schiererà i grigiorossi con il 4-3-3. Davanti a Volpe, in difesa Fiordaliso e Bianchetti saranno i due centrali, con Zortea e Valeri terzini. A centrocampo Castagnetti agirà come playmaker e sarà affiancato da Valzania e Ghisolfi. In attacco Pinato e Buonaiuto dovrebbero affiancare nel tridente offensivo il centravanti Strizzolo.

REGGINA (4-2-3-1): Guarna; Del Prato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Crisetig, N. Bianchi; Situm, Folorunsho, Liotti; Rivas.

CREMONESE (4-3-3): Volpe; Zortea, Fiordaliso, Bianchetti, Valeri; Valzania, Castagnetti, Ghisolfi; Pinato, Strizzolo, Buonaiuto.