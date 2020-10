Reggina-Cosenza dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Reggina ospita il Cosenza nel Derby della 4ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

REGGINA-COSENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Reggina-

Reggina- Data: 20 ottobre 2020

20 ottobre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

La Reggina di Domenico Toscano sfida il Cosenza di Roberto Occhiuzzi nel Derby della 4ª giornata infrasettimanale del campionato di Serie B. Gli amaranto sono al momento quinti in classifica con 5 punti, frutto di una vittoria e 2 pareggi, i rossoblù occupano invece il 13° posto con 3 punti e un cammino di 3 pareggi nei primi tre turni del torneo.

Nei 14 Derby disputati in Serie B fra le due squadre calabresi, prevalgono i pareggi, ben 7, a fronte di 5 successi della Reggina e 2 vittorie dei Lupi della Sila. Le ultime 5 sfide fra le due squadre nel torneo cadetto hanno visto sempre il successo degli amaranto.

Per trovare una vittoria del Cosenza nel Derby bisogna tornare indietro al 23 marzo 1996, quando i goal di Tomaso Tatti e Cristiano Lucarelli regalarono uno storico successo alla squadra guidata all'epoca da Bortolo Mutti.

Jeremy Ménez e Daniele Liotti sono i migliori marcatori della Reggina con 2 goal segnati a testa, mentre da Mirko Carretta e Andrea Tiritiello sono arrivati al momento le uniche reti realizzate dal Cosenza. In questa pagina tutte le informazioni su Reggina-Cosenza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REGGINA-COSENZA

Reggina-Cosenza si giocherà la sera di martedì 20 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Granillo di Reggio Calabria. Il fischio d'inizio del Derby calabrese, che sarà il 15° in Serie B, è previsto per le ore 21.00.

Il Derby calabrese Reggina-Cosenza sarà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console di gioco Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4.

Per gli utenti DAZN abbonati a Sky ci sarà inoltre la possibilità di seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Mancini.

Gli abbonati a DAZN potranno anche vedere Reggina-Cosenza in diretta streaming sul loro personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dipositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi iOS o Android, avviandola e selezionando la gara dal palinsesto.

Al termine della partita sarà inoltre possibile prendere visione in modalità on demand degli highlights e dell'evento integrale.

IN DIRETTA SU GOAL

consentirà ai suoi lettori di seguire il Derby calabreseanchesul sito. Collegandovi con il portale avrete fin dal prepartita le ultime novità sulle due squadre e sulle formazioni, e successivamente gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Toscano dovrebbe confermare il suo 3-4-1-2. In attacco è probabile il turnover, con l'argentino Denis che potrebbe lasciar spazio dal 1' al nordirlandese Lafferty. Quest'ultimo agirà in coppia con Ménez, con Bellomo a sostegno sulla trequarti. A centrocampo Nicolò Bianchi e Crisetig saranno i due interni, mentre Situm e Liotti presidieranno le due fasce laterali. In porta, vista la positività al Covid-19 di Plizzari con la Nazionale Under 21, giocherà ancora il dodicesimo Guarna. Davanti a lui una linea difensiva a tre con Marco Rossi, Cionek e Loiacono.

Possibile novità in attacco anche per il Cosenza, con Occhiuzzi che potrebbe rilanciare dal 1' Gliozzi come centravanti al posto del rumeno Petre, che ha deluso nella recente sfida contro il . A suo supporto, sulla trequarti, agiranno Carretta e Baez. Corsi e Bittante saranno i due esterni di fascia, con Sciaudone e Petrucci interni di centrocampo. La linea difensiva a tre vedrà infine Ingrosso, Legittimo e Idda davanti al portiere Falcone.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; M. Rossi, Cionek, Loiacono; Situm, Crisetig, N. Bianchi, Liotti; Bellomo; Lafferty, Ménez.

COSENZA (3-4-2-1): Falcone; Ingrosso, Legittimo, Idda; Corsi, Sciaudone, Petrucci, Bittante; Carretta, Baez; Gliozzi.