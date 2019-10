Reggina-Catanzaro dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Reggina e Catanzaro si sfidano nella nona giornata del Girone C di Serie C: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

Incrocio ad alta quota nel Girone C. Per la nona giornata del campionato di Serie C, la Reggina del 'Tanque' Denis attende la visita di un Catanzaro partito con chiare ambizioni di promozione.

Un obiettivo che accomuna entrambe le compagini calabresi, forti di elementi in rosa di lusso per la Serie C e pronte a dar vita ad un derby tutto da seguire. Reggina e Catanzaro, nel Girone C, sono tra le principali candidate all'approdo in B e stazionano in piena zona playoff a ridosso della vetta.

Tutto su Reggina-Catanzaro: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

REGGINA-CATANZARO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Reggina-Catanzaro

• Data: 12 ottobre 2019

• Orario: 20:45

• Canale TV: -

• Streaming: Eleven Sports

ORARIO REGGINA-CATANZARO

Reggina-Catanzaro si gioca sabato 12 ottobre 2019 allo stadio 'Oreste Granillo' di Reggio Calabria: calcio d'inizio in programma alle ore 20:45.

Reggina-Catanzaro non sarà trasmessa in : il match, infatti, è un'esclusiva di Eleven Sports - piattaforma web che detiene i diritti del campionato di Serie C - ed andrà in onda solo in diretta .

Per godersi il derby calabrese tra Reggina e Catanzaro, basterà collegarsi al sito di Eleven Sports o scaricare l'app tramite PC, smartphone, tablet o smart tv compatibili e selezionare l'evento in questione: occorrerà sottoscrivere un abbonamento oppure acquistare singolarmente la gara.

Un altro metodo per vedere Reggina-Catanzaro in streaming, consiste nel collegare dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast alla propria televisione.

Nella Reggina out Bertoncini, recuperato Rivas e Denis inizialmente in panchina: Rolando favorito su Garufo a destra, Bellomo trequartista alle spalle del tandem Corazza-Reginaldo.

Catanzaro con Maita in pole per una maglia a centrocampo, a sinistra dubbio tra Favalli e Nicoletti. In attacco, tridente Kanoutè-Bianchimano-Fischnaller.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, De Francesco, De Rose, Bresciani; Bellomo; Corazza, Reginaldo. All. Toscano.

CATANZARO (3-4-3): Di Gennaro; Celiento, Martinelli, Quaranta; Statella, Maita, Casoli, Favalli; Kanoutè, Bianchimano, Fischnaller. All. Auteri.