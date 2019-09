Reggina-Catania dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

La Reggina sfida il Catania nel big match del 7° turno del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La 7ª giornata del Girone C di Serie C propone il big match fra la Reggina di Domenico Toscano e il Catania di Andrea Camplone. Le due squadre sono appaiate a quota 12 punti dietro il tandem di testa composto da Catanzaro e Ternana. Cammino di 3 vittorie e 3 pareggi per i calabresi, ancora imbattuti, mentre gli etnei hanno collezionato 4 vittorie e 2 sconfitte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Gli amaranto sono reduci dal pareggio esterno sul campo della capolista Ternana, mentre i siciliani arrivano da una larga vittoria casalinga ai danni della Cavese (4-0) e sembrano aver superato il primo momento di difficoltà della stagione.

La punta Simone Corazza è il miglior marcatore della Reggina con 4 goal, ma meglio di lui ha fatto il capitano del Catania, Francesco Lodi, che con 5 reti è assiema a Gigi Castaldo della Casertana l'attuale capocannoniere del campionato. In questa pagina tutte le informazioni su Reggina-Catania: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

REGGINA-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Reggina-Catania

Reggina-Catania Data: 29 settembre 2019

29 settembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO REGGINA-CATANIA

Il big match Reggina-Catania si disputerà il pomeriggio di domenica 29 settembre 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico dello Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. La gara sarà diretta dal signor Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia.

La sfida Reggina-Catania sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti televisivi dell'intero campionato di Serie C.

Gli abbonati potranno seguire il match anche in tv: sarà sufficiente disporre di un moderno modello smart compatibile con la app oppure collegare al proprio televisore dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La telecronaca della partita sarà curata da Paolo Ficara.

Gli abbonati ad Eleven Sports potranno seguire il big match Reggina-Catania anche in diretta sul proprio pc, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

Toscano si affiderà al 3-5-2. Gli unici assenti saranno il difensore Bertoncini e la punta Doumbia, entrambi infortunati. In attacco coppia di peso con la conferma del tandem Reginaldo-Corazza e il 'Tanque' German Denis che è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe subentrare a partita in corso. A centrocampo in 6 si contendono 3 maglie: ballottaggi fra De Francesco e Nicolò Bianchi, fra Bellomo e Sounas e fra Bresciani e Rubin a sinistra, mentre sono sicuri del posto da titolare il capitano De Rose e Garufo a destra. Fra i pali ci sarà Guarna, davanti a lui una difesa a tre composta da Loiacono, Blondett e Marco Rossi.

Al Granillo Camplone schiererà gli etnei con un offensivo 4-3-3. Recuperati Rossetti in attacco e Catania per la fascia destra, mentre non ci saranno per infortunio altri due esterni destri: Sarno, ex del confronto, e Barisic, oltre al difensore centrale Saporetti. Nel tridente offensivo scalpita Curiale, che potrebbe rilevare Di Piazza al centro, mentre Mazzarani e Di Molfetta dovrebbero essere i due esterni offensivi. Dubbi a centrocampo, dove Rizzo potrebbe scalzare Dall'Oglio, parso non al meglio della forma dopo il rientro contro la Cavese. Con lui Lodi in regia e Welbeck. In difesa, davanti al portiere Furlan, conferma per la coppia centrale composta da Silvestri e Mbende. A destra ci sarà Calapai, mentre a sinistra Biondi insidia Pinto.

REGGINA (3-5-2): Guarna; Loiacono, Blondett, M. Rossi; Garufo, De Francesco, De Rose, Bellomo, Bresciani; Reginaldo, Corazza.

CATANIA (4-3-3): Furlan; Calapai, Silvestri, Mbende, Pinto; Welbeck, Lodi, Rizzo; Mazzarani, Curiale, Di Molfetta.