Reggina-Casertana dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

La Reggina capolista ospita la Casertana nel 14° turno del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Reggina capolista del Girone C di Serie C, guidata in panchina da Domenico Toscano, sfida in casa la Casertana di Ciro Ginestra nella 14ª giornata di campionato. Gli amaranto guidano la graduatoria imbattuti con 31 punti, frutto di 9 vittorie e 4 pareggi, mentre i campani si trovano al 10° posto a quota 18 punti con 4 successi, 6 pareggi e 3 sconfitte.

Sono 22 i precedenti in gare ufficiali disputati fra le due squadre in casa dei calabresi e vedono un netto predominio di questi ultimi con 15 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta.

La capolista del campionato viene da 5 vittorie consecutive nel torneo, ma è reduce dal k.o. interno nella Coppa di categoria contro il Potenza, i falchetti invece hanno collezionato 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime 4 partite di Serie C, mentre hanno superato il Bisceglie nell'impegno infrasettimanale di .

Il bomber Simone Corazza è il miglior marcatore della Reggina e il capocannoniere del campionato con 11 reti, mentre Luigi Castaldo ed Ernesto Starita sono i giocatori più prolifici della squadra campana con 6 goal realizzati a testa. In questa pagina tutte le informazioni su Reggina-Casertana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REGGINA-CASERTANA

Reggina-Casertana si disputerà nel pomeriggio di domenica 10 novembre 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico dello Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Sarà il 45° confronto in gare ufficiali fra le due formazioni.

La partita Reggina-Casertana sarà trasmessa in esclusiva in diretta in esclusiva in diretta streaming dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C.

Gli abbonati potranno seguire la partita anche in televisione se in possesso di un moderno modello di smart tv compatibile con l'applicazione o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Paolo Ficara.

Per gli abbonati ad Eleven Sports sarà possibile seguire Catania-Bari in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Toscano dovrà fare a meno di Bellomo, squalificato, e dovrebbe affidarsi a Sounas come mezzala sinistra. Al suo fianco ci sarà Nicolò Bianchi, mentre Garafu e Rolando agiranno sulle fasce. Davanti l'argentino Denis è in vantaggio sul brasiliano Reginaldo per far coppia con Corazza. In difesa, davanti al portiere Guarna, giocheranno Loiacono, Blondett e Marco Rossi.

Ginestra ha il grosso dubbio se schierare dal 1' capitan Rainone, vicino al recupero dopo l'infortunio ma certamente non al meglio. Se il centrale difensivo dovesse farcela, il modulo sarebbe un 3-5-2 speculare agli amaranto, con Longo e il giovane argentino González a completare il reparto davanti all'estremo difensore Crispino. A centrocampo Adamo e Paparusso si candidano ad agire sulle due fasce, con Santoro in regia e D'Angelo e Laaribi mezzali. In attacco Starita potrebbe spuntarla sull'esperto Floro Flores per far coppia con Cavallini. I falchetti dovranno fare a meno per infortunio di Lezzi, Zito e del bomber Castaldo.

REGGINA (3-5-2): Guarna; Loiacono, Blondett, M. Rossi; Garufo, De Rose, N. Bianchi, Sounas, Rolando; Denis, Corazza.

CASERTANA (3-5-2): Crispino; Longo, Rainone, González; Adamo, D'Angelo, Santoro, Laaribi, Paparusso; Starita, Cavallini.