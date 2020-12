Reggina-Brescia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Reggina ospita il Brescia al Granillo nella 10ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

REGGINA-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Reggina-Brescia

Data: 5 dicembre 2020

Orario: 15.30

Canale: DAZN

Streaming: DAZN

La Reggina di Domenico Toscano affronta in casa il Brescia di Diego López nella 10ª giornata del campionato di Serie B. I calabresi sono sedicesimi in classifica con 7 punti, frutto di una vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte, i lombardi, che devono recuperare una gara, si trovano all'11° posto a quota 9 punti, con un cammino di 2 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Nei 30 precedenti fra le due squadre in Serie B prevalgono i pareggi, ben 15, a fronte di 9 successi amaranto e di 6 vittorie delle Rondinelle. I calabresi attraversano un momento di crisi e sono reduci da 4 sconfitte consecutive nel torneo, la Leonessa invece ha riportato 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle precedenti 4 gare giocate.

L'esterno mancino Daniele Liotti con 3 goal è il miglior marcatore della Reggina, dall'altra parte guidano Florian Ayé ed Emanuele Ndoj, entrambi con 2 centri stagionali. In questa pagina tutte le informazioni su Reggina-Brescia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REGGINA-BRESCIA

Reggina-Brescia si disputerà il pomeriggio di sabato 5 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 31ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma per le ore 15.30.

La partita Reggina-Brescia sarà trasmessa in diretta da DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B. La gara sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Coloro che hanno sottoscritto un abbonamento con Sky, potranno seguire il match in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Attraverso DAZN sarà possibile vedere la gara Reggina-Brescia in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, e sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare precedentemente la app per sistemi iOS e Android, quindi avviarla e selezionare la partita dal palinsesto. Nel secondo basterà anche semplicemente collegarsi al sito ufficiale del servizio.

Una volta finita la partita gli utenti troveranno disponibili gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire la sfida anche sul sito. Collegandovi con il portale, avrete infatti gli aggiornamenti in tempo reale della partita.

Toscano potrebbe rilanciare in attacco il tandem formato da Denis (favorito su Lafferty) e Ménez, affidandosi sulla trequarti a Bellomo. A centrocampo torna Crisetig dopo il turno di squalifica, mentre è squalificato Folorunsho: al suo posto da interno agirà Nicolò Bianchi. A destra è probabile il rientro di Rolando, con Liotti sulla corsia mancina preferito a Di Chiara. In difesa, davanti a Guarna, che è in vantaggio su Plizzari, la linea difensiva potrebbe essere composta da Loiacono, Marco Rossi e Del Prato.

Diego López non avrà a disposizione gli infortunati Cistana, Ragusa e Torregrossa, mentre l'islandese Bjarnason è squalificato dopo l'espulsione rimediata contro il . In attacco spazio ad Alfredo Donnarumma in coppia con il francese Ayé. Nel ruolo di trequartista Zmrhal potrebbe spuntarla nuovamente su Spalek. In mediana Labojko è in vantaggio su Van de Looi nel ruolo di playmaker, con Jagiello e Dessena ad agire da mezzali ai suoi lati. Davanti al portiere Joronen, in difesa Sabelli e Mateju agiranno da terzini, con Chancellor favorito su Mangraviti per far coppia al centro con Chancellor.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, M. Rossi, Del Prato; Rolando, Crisetig, N. Bianchi, Liotti; Bellomo; Denis, Ménez.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mateju; Jagiello, Labojko, Dessena; Zmrhal; Al. Donnarumma, Ayé.