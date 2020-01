Reggina-Bari dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

La Reggina sfida il Bari nel big match del 23° turno del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Reggina di Domenico Toscano, capolista del Girone C di Serie C, sfida il Bari di Vincenzo Vivarini nel big match della 23ª giornata di campionato. I calabresi guidano la graduatoria con 16 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, i pugliesi si trovano in 2ª posizione assieme alla Ternana a quota 46, con un cammino di 13 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il bilancio dei 40 precedenti in gare ufficiali fra le due formazioni è leggermente favorevole agli amaranto, con 14 vittorie, 13 pareggi e 13 affermazioni biancorosse. Considerando tuttavia soltanto le 20 gare disputate in casa degli amaranto, si registra un netto dominio di questi ultimi con 9 vittorie dei padroni di casa, 8 pareggi e soltanto 3 vittorie del Bari. L'ultima di queste risale addirittura al 16 novembre 1975, quando i Galletti si imposero 2-0 a tavolino.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

La Reggina viene da 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate, l'ultima delle quali in casa contro la Virtus Francavilla, il Bari invece ha collezionato 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate. Vista l'importanza della gara al Granillo sono attesi circa 20 mila spettatori.

I bomber delle due formazioni, Simone Corazza per i calabresi, Mirco Antenucci per i pugliesi, si dividono anche lo scettro di capocannoniere del Girone C di Serie C con un bottino di 14 reti realizzate per entrambi. In questa pagina tutte le informazioni su Reggina-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

REGGINA-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Reggina-Bari

Reggina-Bari Data: 26 gennaio 2020

26 gennaio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO REGGINA-BARI

Reggina-Bari si disputerà il pomeriggio di domenica 26 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Matteo Marchetti di Ostia Lido, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 40° confronto in gare ufficiali fra le due formazioni.

Il big match del Girone C di Serie C, Reggina-Bari, sarà trasmesso in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C. Non sarà possibile invece seguire il match in chiaro su Rai Sport.

Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita anche in tv se in possesso di un modello smart di ultima generazione, compatibile con l'applicazione, o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Roberto Sabatino.

Gli abbonati ad Eleven Sports potranno seguire l'attesa sfida Reggina-Bari in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Toscano si affiderà ai titolarissimi per cercare di ottenere 3 punti fondamentali nel cammino verso la promozione. Il dubbio principare è in attacco, dove resterà fuori uno fra Reginaldo, Corazza e Denis. A partire dalla panchina potrebbe essere proprio 'El Tanque', pur annunciato in gran forma. Sulla trequarti agirà Bellomo. A centrocampo Rolando e Liotti presidieranno le due fasce, con De Rose e Nicolò Bianchi in mezzo. Davanti a Guarna difesa a tre scolpita, con Loiacono, Blondett e Marco Rossi. Out per squalifica il portiere di riserva Farroni, mentre non sono stati convocati perché infortunati Bresciani, Garufo e Bertoncini, oltre ai lungodegenti Marchi e Doumbia.

Vivarini recupera capitan Di Cesare, regolarmente convocato. Difficile però che il difensore possa avere i 90 minuti e partire da titolare, più probabile che al suo posto al centro del reparto arretrato, davanti al portiere Frattali, giochi Sabbione in coppia con Perrotta, con Berra e Costa terzini. A centrocampo dubbio in regia fra Bianco e Scavone, con il primo favorito, mentre Schiavone e Maita saranno le due mezzali. In attacco Laribi agirà sulla trequarti a supporto del tandem d'attacco composto da Simeri e Antenucci. Non convocati l'infortunato Hamlili e Ferrari, che non ha ancora recuperato dai suoi problemi fisici.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, M. Rossi; Rolando, De Rose, N. Bianchi, Liotti; Bellomo; Reginaldo, Corazza.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Berra, Sabbione, Perrotta, Costa; Schiavone, Bianco, Maita; Laribi; Simeri, Antenucci.