Reggiana-Salernitana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Reggiana sfida la Salernitana nell'anticipo della 25ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

REGGIANA-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Reggiana-Salernitana

Reggiana-Salernitana Data: 26 febbraio 2021

26 febbraio 2021 Orario: 19.00

19.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Reggiana di Massimiliano Alvini sfida la Salernitana di Fabrizio Castori nel primo anticipo del venerdì della 25ª giornata del campionato di Serie B.

Gli emiliani lottano per la salvezza e attualmente si trovano al 14° posto in classifica con 27 punti, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 13 sconfitte, i campani occupano invece la 4ª posizione a quota 41, a pari merito con il Venezia, 3°, con un cammino di 11 successi, 8 pareggi e 5 k.o.

Nei 17 precedenti giocati in Serie B fra le due squadre, il bilancio è in assoluta parità con 7 vittorie per parte e 3 pareggi. La Reggiana viene da 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 gare disputate, la Salernitana ha riportato 3 pareggi e una vittoria nelle precedenti 4 giornate.

Simone Mazzocchi è il bomber degli emiliani con 6 goal realizzati, mentre Gennaro Tutino è il miglior realizzatore dei campani con 10 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Reggiana-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REGGIANA-SALERNITANA

Reggiana-Salernitana si disputerà la sera di venerdì 26 febbraio 2021 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 18ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle ore 19.00.

La sfida Reggiana-Salernitana sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, oltre che su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 oppure Xbox o a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti con un abbonamento Sky potranno seguire la partita in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Ricky Buscaglia.

Mediante DAZN sarà possibile seguire Reggiana-Salernitana in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà preoccuparsi precedentemente di scaricare la app per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale sarà possibile prendere visione degli highlights e dell'evento integrale in modalità on demand.

darà la possibilità ai suoi lettori di seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Alvini dovrebbe confermare sul piano tattico il 4-2-3-1 visto all'opera nelle ultime gare. Il peso dell'attacco ricadrà sulle spalle dell'esperto Ardemagni, che agirà nel ruolo di centravanti, mentre alle sue spalle, sulla trequarti, dovrebbero agire Laribi, Radrezza e Siligardi. Fausto Rossi e Del Pinto formeranno il tandem sulla mediana. In difesa, davanti al portiere Venturi, Libutti e Yao agiranno da terzini, con Rozzio e Martinelli a formare la coppia centrale difensiva.

Castori si affiderà al 3-5-2. Fra i pali potrebbe essere confermato il lituano Adamonis, con Aya, Gyomber e Mantovani a formare la linea difensiva a tre. Sulle due fasce dovrebbero agire Casasola a destra e Jaroszynski a sinistra, mentre Di Tacchio sarà il playmaker, con Capezzi e Coulibaly come mezzali. In attacco Djuric è favorito su Gondo come partner di Tutino.

REGGIANA (4-2-3-1): Venturi; Libutti, Rozzio, Martinelli, Yao; F. Rossi, Del Pinto; Laribi, Radrezza, Siligardi; Ardemagni.

SALERNITANA (3-5-2): Adamonis; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Coulibaly, Jaroszynski; Djuric, Tutino.