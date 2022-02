Reggiana-Pescara dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

REGGIANA-PESCARA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Reggiana-Pescara

Reggiana-Pescara Data: 14 febbraio 2022

14 febbraio 2022 Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Rai Sport, Eleven Sports

Streaming: Rai Sport, Eleven Sports, 196 Sports

Reggiana e Pescara si affrontano nel Monday Night del 26° turno del girone B di Serie C.

Gli emiliani, secondi in classifica a meno due dalla capolista Modena, ospitano gli abruzzesi con il chiaro intento di tornare a quella vittoria che manca dal 30 gennaio: dopo il successo di misura contro il Siena, la squadra di Aimo Diana ha infilato due pareggi consecutivi contro Modena e Carrarese.

Al Mapei sbarca un Pescara che viaggia da quarta della classe - a braccetto con l'Entella - nonché reduce dal netto successo interno contro il Gubbio.

Nel match d'andata giocato all''Adriatico', la Reggiana si impose per 3-2 grazie al rigore decisivo di Zamparo al 90'.

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Reggiana-Pescara: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO REGGIANA-PESCARA

Reggiana-Pescara verrà disputata lunedì 14 febbraio 2022 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

DOVE VEDERE REGGIANA-PESCARA IN TV

Il confronto tra Reggiana e Pescara verrà trasmesso in diretta tv e in chiaro su Rai Sport, ai canali numero 57 e 58 del Digitale Terrestre e al numero 227 di Sky.

Sarà possibile vedere Reggiana-Pescara in diretta tv anche su Eleven Sports, che detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato di Serie C. Sarà sufficiente scaricare la relativa app su Smart TV di ultima generazione prima di sottoscrivere l'abbonamento.

REGGIANA-PESCARA IN DIRETTA STREAMING

Eleven Sports consentirà anche la diretta streming del match tra Reggiana e Pescara: basterà collegarsi al sito ufficiale, previo abbonamento, e selezionare il match dalla programmazione.

Sarà possibile assistere a Reggiana-Pescara in diretta streaming anche sul sito di Rai Sport o su Rai Play, accedendo al sito della piattaforma o scaricando l'app.

Un'alternativa è fornita da 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA-PESCARA

Padroni di casa senza Rossi e Rozzio, espulsi nell'ultimo match contro la Carrarese. Al loro posto dovrebbe toccare a Camigliano al centro della difesa e a Muroni a centrocampo. In cabina di regia c'è ovviamente Cigarini, mentre il tandem offensivo sarà composto da Zamparo e Lanini.

Auteri orientato verso la piena riconferma del 3-4-3 risultato vincente contro il Gubbio: Cernigoi terminale offensivo con Rauti e Clemenza ai lati. Difesa a tre con Ierardi, Drudi e Illanes. A centrocampo Pontisso e Pompetti, con Cancellotti e Rasi sulle corsie laterali.

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Luciani, Camigliano, Cauz; Guglielmotti, Radrezza, Cigarini, Muroni, Contessa; Zamparo, Lanini. All. Diana.

PESCARA (3-4-3): Sorrentino; Ierardi, Drudi, Illanes; Cancellotti, Pontisso, Pompetti, Rasi; Rauti, Cernigoi, Clemenza. All. Auteri.