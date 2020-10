Reggiana, peggiora la situazione: salgono a 27 i positivi al Covid-19

Preoccupa adesso la situazione alla Reggiana, dove adesso i positivi al Covid-19 sono ben 27, tra cui 21 giocatori.

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato del focolaio di coronavirus presente in casa Reggiana, e del conseguente rinvio della partita contro il . Ma oggi, come da comunicato ufficiale del club, la situazione peggiora ancora.

"AC Reggiana comunica che in seguito agli esiti dell’ultima serie di controlli – giunti nella tarda serata di ieri – sono stati riscontrati nel gruppo squadra ulteriori 11 casi di positività al Covid-19. La situazione coinvolge attualmente 27 tesserati: 21 calciatori e 6 componenti dello staff, tra cui allenatore e vice allenatore. Entro la giornata di mercoledì saranno comunicate le modalità di prosecuzione dell’attività sportiva, dopo un’attenta analisi da parte dello staff sanitario del club"

Adesso la Reggiana praticamente si ritrova bloccata, non solo in termini di partite, ma anche di allenamenti e di tutto il resto. Una sorta di stand-by per la squadra, che adesso dovrà pensare a curarsi per poi tornare più forte di prima.

Certo è che, con una squadra così falcidiata dal coronavirus, il recupero dopo la guarigione, anche in termini di condizione fisica, sarà difficile senza dubbio.