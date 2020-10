Reggiana-Monopoli, risultato non omologato: posizione irregolare di un calciatore granata

Dopo l'annuncio di reclamo del Monopoli, il Giudice Sportivo non ha omologato il risultato: eventuale posizione irregolare di un calciatore granata.

Due giorni fa in Coppa , la Reggiana ha avuto la meglio sul Monopoli al termine di una lunga e sofferta partita: 6-5 per i granata il punteggio alla fine dei calci di rigore. Ma in una nota da parte della Lega, si apprende adesso che il risultato non è stato omologato.

Motivo? La possibile posizione irregolare di uno dei calciatori della Reggiana, che non viene però specificato. Ecco il comunicato.

"Il Giudice Sportivo avv. Alessandro Zampone avendo ricevuto da parte della soc. Monopoli alle ore 12.25 odierne preannuncio di reclamo in relazione ad una eventuale posizione irregolare di un calciatore della soc. Reggiana, pendendo il termine per il deposito del ricorso, sospende il giudizio in merito all'omologazione del risultato".

Se il Giudice Sportivo dovesse riconoscere le ragioni dei pugliesi, la Reggiana andrebbe incontro ad una sconfitta a tavolino.

Il giocatore in questione potrebbe essere uno tra Kargbo e Gatti: il primo è arrivato in prestito dal a poche ore dalla partita, il secondo è un ex Fano ed ha firmato un triennale. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, con le due squadre che attendono speranzose.