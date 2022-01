Reggiana-Modena dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

REGGIANA-MODENA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Reggiana-Modena

Reggiana-Modena Data: 2 febbraio 2022

2 febbraio 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Eleven Sports e Rai Sport (numero 57 HD e 58 digitale terrestre)

e Rai Sport (numero 57 HD e 58 digitale terrestre) Streaming: Eleven Sports, Rai Play e www.raisport.rai.it

Fra le sfide più interessanti della 21ª giornata del Girone B di Serie C, che sarà recuperata integralmente dopo il rinvio a fine dicembre a causa del numero elevato di contagi da Covid-19 nel Paese, c'è senza dubbio il Derby del Secchia, così chiamato per l'omonimo fiume che segna il confine fra le province, fra la Reggiana di Aimo Diana e il Modena di Attilio Tesser.

I Granata e i Gialloblù si dividono la vetta della classifica appaiati a 54 punti, con un cammino di 16 vittorie e 6 pareggi per la Reggiana, di 17 successi, 3 pareggi e 2 k.o. per il Modena, e hanno 11 lunghezze di vantaggio sul Cesena, che attualmente occupa la terza posizione in graduatoria.

Le due squadre emiliane si sono affrontate 70 volte nel Derby del Secchia nella loro storia in gare ufficiali: le statistiche sorridono alla Reggiana che ha collezionato 23 vittorie, a fronte dei 16 successi dei Canarini, ma il risultato che si è ripetuto maggiormente è il pareggio (31 volte).

La Reggiana è reduce da 6 vittorie consecutive in campionato, mentre il Modena ha collezionato addirittura 14 successi di fila. Gli attaccanti Eric Lanini e Luca Zamparo sono i migliori realizzatori dei granata con 11 goal a testa, due in più di Fabio Scarsella, cannoniere principe dei gialloblù con 9 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Reggiana-Modena: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REGGIANA-MODENA

Reggiana-Modena si giocherà la sera di mercoledì 2 febbraio 2022 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il fischio d'inizio del Derby emiliano, che sarà il 71° in gare ufficiali fra le due squadre, è in programma alle ore 21.00.

DOVE VEDERE REGGIANA-MODENA IN TV

Il Derby del Secchia sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport (canale 57 HD e 58 del digitale terrestre).

L'atteso confronto fra le due formazioni emiliane sarà inoltre trasmesso anche sulla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie C, ed è visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

REGGIANA-MODENA IN DIRETTA STREAMING

Chi lo preferisse potrà seguire Reggiana-Modena in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet.

Nel primo caso per vedere il Derby del Secchia basterà collegarsi sul sito ufficiale di Rai Play o su quello di Rai Sport, dove la sfida di Serie C sarà visibile in chiaro, oppure sul portale di Eleven Sports, dove sarà necessario sottoscrivere un abbonamento mensile o stagionale.

Su tutti i dispositivi mobili si potrà vedere la partita scaricando le app di Rai Play o Eleven Sports.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA-MODENA

Diana potrebbe affidarsi al 4-3-3. Davanti Zamparo si candida al ruolo di centravanti in un tridente con Rosafio e Lanini. I tre sono favoriti su Arrighini, Neglia e Scappini. A centrocampo l'esperto Cigarini sarà il regista, con Fausto Rossi e Sciaudone mezzali ai suoi lati. In difesa coppia centrale composta da Luciani e Rozzio, con Libutti e Cauz terzini. Fra i pali agirà Venturi.

Tesser riflette sul modulo e la scelta potrebbe ricadere sul 4-3-1-2, con l'innesto dal 1' in attacco di Ogunseye in coppia con Minesso, e Tremolada alle loro spalle unico trequartista. In mediana Gerli sarà il playmaker, con Armellino e Scarsella mezzali. Dietro, davanti al portiere Narciso, Matteo Ciofani e Azzi agiranno da esterni bassi, con Piacentini e Pergreffi difensori centrali. L'alternativa è l'albero di Natale, con Mosti preferito in questa ipotesi all'italo-nigeriano.

REGGIANA (4-3-3): Venturi; Libutti, Luciani, Rozzio, Cauz; F. Rossi, Cigarini, Sciaudone; Rosafio, Zamparo, Lanini.

MODENA (4-3-1-2): Narciso; M. Ciofani, Piacentini, Pergreffi, Azzi; Armellino, Gerli, Scarsella; Tremolada; Ogunseye, Minesso.