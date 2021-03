Reggiana-Lecce dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Reggiana sfida il Lecce nel posticipo della 27ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

REGGIANA-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Reggiana-Lecce

Reggiana-Lecce Data: 7 marzo 2021

7 marzo 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Reggiana sfida in casa il Lecce nel posticipo domenicale serale della 27ª giornata del campionato di Serie B. Gli emiliani sono in lotta per la salvezza e si trovano attualmente al 16° posto in classifica con 28 punti, frutto di 8 vittorie, 4 pareggi e 14 sconfitte, i salentini invece navigano in zona playoff al 6° posto, con 40 punti e un cammino di 9 successi, 13 parggi e 4 k.o.

Segui Reggiana-Lecce in diretta streaming su DAZN

Le due formazioni si sono affrontate 15 volte nella loro storia in Serie B, con un bilancio che registra una prevalenza di pareggi, 7, a fronte di 4 successi per ciascuna squadra.

I granata sono reduci da 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 4 gare disputate, i giallorossi vengono da 2 vittorie e 2 pareggi nelle precedenti 4 partite disputate.

Simone Mazzocchi è il bomber della Reggiana con 7 goal segnati, mentre Massimo Coda è il miglior marcatore del Lecce con 12 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Reggiana-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REGGIANA-LECCE

Reggiana-Lecce si giocherà la sera di domenica 7 marzo 2021 nel palcoscenico del Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 16ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle ore 21.00.

Il posticipo di Serie B, Reggiana-Lecce, sarà visibile in diretta streaming su DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato. Gli utenti potranno seguire la partita anche sulle moderne smart tv, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, oppure ancora a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

I clienti che possiedono anche un abbonamento Sky potranno inoltre vedere la gara in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Ricky Buscaglia.

Attraverso DAZN sarà possibile vedere Reggiana-Lecce in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet, previo scaricamento della app per sistemi iOS e Android. Una volta effettuato il download, occorrerà avviare l'applicazione e selezionare la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguireancheCollegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Alvini dovrebbe proporre sul piano tattico un 4-2-3-1. Mazzocchi agirà da centravanti, alle sue spalle Lunetta, Radrezza (favorito su Pezzella) e Lunetta potrebbero essere i tre trequartisti a sostegno. In mediana sarà confermata la coppia composta da Varone e Del Pinto. Fra i pali giocherà Venturi, in difesa, infortunato Martinelli, Libutti e Costa (in vantaggio su Kirwan ed Espeche) saranno i terzini, con Ayeti e Gyamfi a comporre la coppia centrale.

Corini risponderà con il consueto 4-3-1-2 dei salentini. Davanti dovrebbe rivedersi dal 1' il bomber Coda, che per l'occasione potrebbe essere affiancato da Pettinari, che ha in Stepinski e Yalcin le principali alternative. Alle loro spalle ci sarà sulla trequarti capitan Marco Mancosu. In mediana Hjulmand ha ormai scalzato Tachtsidis dal ruolo di regista titolare. Ai lati del danese agiranno le due mezzali Henderson (favorito su Majer) e Borkengren. Il portiere sarà Gabriel, mentre in difesa c'è un dubbio a sinistra: Zuta potrebbe riprendersi il posto da titolare a spese del giovane Gallo, con Maggio a destra e Lucioni e Meccariello centrali.

REGGIANA (4-2-3-1): Venturi; Libutti, Ayeti, Gyamfi, Costa; Varone, Del Pinto; Lunetta, Radrezza, Laribi; Mazzocchi.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Zuta; Henderson, Hjulmand, Bjorkengren; Mar. Mancosu; Coda, Pettinari.