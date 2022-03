REGGIANA-IMOLESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Reggiana-Imolese

• Data: domenica 27 marzo 2022

• Orario: 17:30

• Canale TV: Eleven Sports e Sky Sport (canale 251 satellite)

• Streaming: Eleven Sports

La 34ª giornata del Girone B di Serie C, offre il 'testacoda' tra Reggiana e Imolese. Obiettivi diversi ma stesso bisogno di punti: il derby emiliano-romagnolo rappresenta un crocevia fondamentale per la stagione di entrambe le squadre.

Reggiana al secondo posto in classifica a 73 punti, all'inseguimento del Modena capolista e con un margine enorme sul terzo posto: al momento, gli uomini allenati da Aimo Diana parteciperebbero ai playoff ma non hanno ancora abbandonato le speranze di strappare il primato ai 'canarini'.

L'Imolese, invece, è sul fondo della classifica a quota 30 e lotta per evitare l'ultima piazza che vorrebbe dire retrocessione in Serie D, augurandosi con un finale di campionato super di potersi giocare la salvezza ai playout o addirittura evitarli.

Nell'ultima giornata del girone B di Serie C la Reggiana ha pareggiato 2-2 sul campo del Cesena, mentre l'Imolese - allenata da Gaetano Fontana - ha trovato 3 punti d'oro superando 2-0 il Montevarchi. All'andata, lo scorso 21 novembre, Imolese-Reggiana è finita 0-1.

Tutto su Reggiana-Imolese: formazioni, diretta tv e streaming della partita.

ORARIO REGGIANA-IMOLESE

Reggiana-Imolese si gioca domenica 27 marzo 2022 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia: calcio d'inizio alle ore 17:30.

DOVE VEDERE REGGIANA-IMOLESE IN TV

La partita di Serie C tra Reggiana e Imolese sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canale di riferimento, Sky Sport (numero 251 del satellite).

Reggiana-Imolese, inoltre, in televisione sarà visibile utilizzando Eleven Sports: servirà scaricare l'app di Eleven Sports su una smart tv compatibile, abbonarsi (per chi non lo ha già fatto) e selezionare la finestra dell'evento.

REGGIANA-IMOLESE IN DIRETTA STREAMING

In streaming potrete vedere la partita tra la Reggiana e l'Imolese sempre grazie ad Eleven Sports, collegandosi al sito tramite PC o notebook, o scaricando l'app di Eleven Sports su smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA-IMOLESE

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Libutti, Rozzio, Camigliano; Guglielmotti, Radrezza, Cigarini, Sciaudone, Contessa; Arrighini, Lanini. All. Diana.

IMOLESE (3-5-2): Santopadre; Angeli, Rinaldi, Vona; A. Lombardi, D'Alena, Romano, Boscolo Chio, Lia; Belloni, L. Lombardi. All. Fontana.