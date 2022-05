Reggiana-Feralpisalò dove vederla: Eleven Sports, Rai, Sky o OneFootball? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

REGGIANA-FERALPISALÒ: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Reggiana-Feralpisalò

: Reggiana-Feralpisalò Data : 20 maggio 2022

: 20 maggio 2022 Orario : 20.30

: 20.30 Canale tv : Eleven Sports, Sky Sport

: Eleven Sports, Sky Sport Streaming: Eleven Sports, OneFootball, 196 Sports

Secondo round tra Reggiana e Feralpisalò nel secondo turno nazionale, ultima fase prima della final four, dei playoff di Serie C. Dopo l'1-0 dell'andata per i lombardi grazie a una rete di Guerra al 3', nella sfida giocata allo stadio Lino Turina di Salò martedì scorso, le due formazioni si affrontano nei secondi 90 minuti. L'obiettivo dei ragazzi di Diana e Vecchi è la promozione in Serie B, insieme alle già promosse Bari, Modena e Sudtirol.

La Reggiana ha debuttato nella fase playoff proprio nella sfida d'andata a Salò, dopo essersi qualificata direttamente al secondo turno grazie al secondo posto nella stagione regolare. La Feralpisalò, invece, ha superato il Pescara nel primo turno grazie al successo per 2-1 in casa dopo il 3-3 nella gara d'andata allo stadio 'Adriatico'.

In caso di parità del risultato dei due match passerà alla fase successiva la squadra meglio classificata nella stagione regolare, ovvero la Reggiana: un solo risultato a disposizione per la squadra di Diana, mentre a Vecchi e i suoi basterà portare a casa un pari.

Tutte le informazioni su Reggiana-Feralpisalò, playoff di Serie C: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

ORARIO REGGIANA-FERALPISALÒ

Reggiana-Feralpisalò, gara di ritorno del secondo turno dei playoff nazionali di Serie C, è in programma venerdì 20 maggio 2022. Il fischio d'inizio della gara del 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia è previsto alle ore 20:30.

DOVE VEDERE REGGIANA-FERALPISALÒ IN TV

Reggiana-Feralpisalò sarà visibile in diretta tv e previo abbonamento su Eleven Sports, che detiene i diritti dei playoff di Serie C: il match sarà visibile scaricando l'app su una moderna smart tv, oppure con dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Sky ha invece annunciato che il match sarà trasmesso sul canale 254.

REGGIANA-FERALPISALÒ IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile assistere a Reggiana-Feralpisalò anche in diretta streaming: il match dei playoff sarà visibile su dispositivi mobili dagli abbonati a Eleven Sports e su OneFootball, che metterà a disposizione la visione della partita in pay-per-view.

L'articolo prosegue qui sotto

Un'ultima opzione, ma solo per i residenti all'estero, è costituita da 196 Sports.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA-FERALPISALÒ

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Cauz, Rozzio, Cremonesi; Libutti, Rossi, Cigarini, Sciaudone, Contessa; Zamparo, Lanini. All. Diana.

FERALPISALO' (4-3-1-2): Liverani; Bergonzi, Pisano, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Balestrero; Siligardi; Miracoli, Guerra. All. Vecchi.