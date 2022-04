REGGIANA-ENTELLA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Reggiana-Entella

Reggiana-Entella Data: 14 aprile 2022

14 aprile 2022 Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Eleven Sports, Sky Sport (Canale 259 del satellite)

Streaming: Eleven Sports, Sky Go, 196 Sports

Due gare alla fine e la speranza di un ribaltone finale: la Reggiana ci proverà fino all'ultimo, e in attesa di notizie da Gubbio ospita la Virtus Entella.

La formazione emiliana ha un solo risultato contro i liguri: vincere, sperando che il Modena venga fermato dal Gubbio per accorciare i 4 punti di distanza in classifica e presentarsi all'ultima giornata con la possibilità di superarlo in vetta. In caso contrario, se la formazione di Tesser dovesse conquistare il successo, sarebbe inutile qualsiasi punteggio.

La Virtus Entella, invece, si gioca una buona posizione tra il terzo e il quinto posto, ottimi in chiave Playoff: nell'ultimo turno ottima vittoria in rimonta contro la Viterbese grazie alle reti di Schenetti e Merkaj.

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Reggiana-Entella: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO REGGIANA-ENTELLA

La sfida tra Reggiana e Virtus Entella, in programma giovedì 14 aprile 2022, verrà disputata allo stadio "Città del Tricolore" di Reggio Emilia: il fischio d'inizio è fissato alle ore 21:00.

DOVE VEDERE REGGIANA-ENTELLA IN TV

Sarà possibile seguire Reggiana-Entella in diretta TV sui canali Sky, e nello specifico su Sky Sport (canale 258 del satelite). Un'altra via è Eleven Sports, scaricando l'app della piattaforma sulle moderne Smart TV.

REGGIANA-ENTELLA IN DIRETTA STREAMING

La diretta streaming di Reggiana-Entella sarà disponibile sull'app di Sky Go, servizio di streaming di Sky: una volta effettuato l'accesso con le proprie credenziali bisognerà selezionare l'evento incluso nel proprio abbonamento.

Anche su Eleven Sports si potrà seguire Reggiana-Entella in streaming: occorrerà collegarsi sul sito della piattaforma, attivare l'abbonamento e selezionare la gara.

In alternativa c'è 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA-ENTELLA

Diana con il solito 3-5-2 con Venturi tra i pali, Luciani, Cremonesi e Cauz in difesa. Libutti, Sciaudone, Radrezza, Rossi e Contessa in mediana alle spalle si Zamparo e Lanini.

Volpe senza lo squalificato Di Cosmo schiera Pallizzer, Sadiki, Chiosa e Pavic davanti a Borra. Rada, Paolucci e Karic in mediana con Schenetti che sulla trequarti giocherà dietro a Magrassi e Merkaj.

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Luciani, Cremonesi, Cauz; Libutti, Sciaudone, Radrezza, Rossi, Contessa; Zamparo, Lanini.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Pellizzer; Sadiki, Chiosa, Pavic; Rada, Paolucci, Karic; Schenetti; Magrassi, Merkaj.