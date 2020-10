Reggiana, 16 positivi al Covid-19: 11 sono calciatori

La Reggiana, dopo un focolaio di positività al Covid-19, ha chiesto come da regolamento la possibilità di rinviare la sfida contro il Cittadella.

Si moltiplicano i problemi in casa Reggiana dopo già la situazione delicata che si è vista prima della sfida contro l' del turno infrasettimanale. Adesso, come comunicato dal club, sono 11 i calciatori positivi al Covid-19.

"AC Reggiana comunica che gli esami effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato all'interno del gruppo squadra un aumento dei casi di positività al Covid-19, attualmente riscontrati in 11 calciatori e 5 membri dello staff tecnico. I tesserati sono stati messi in isolamento fiduciario - come da protocolli del Ministero della Sanità e della FIGC - e continuerà su di loro un'attività di monitoraggio da parte dello staff medico della società. In relazione alla situazione sanitaria di AC Reggiana e a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n.29 di Lega B del 13 Ottobre 2020, è stata inviata nel pomeriggio di oggi la richiesta di rinvio a data da destinarsi della gara di Serie BKT in programma sabato 24 ottobre 2020 con il ".

Cittadella che tra l'altro si trova in vetta alla classifica di Serie B e che quindi potrebbe non giocare, se l'invisto della Reggiana verrà preso in considerazione, nel prossimo turno di Serie B.