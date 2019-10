Il regalo speciale di Cristiano Ronaldo: scarpini a tutto il Portogallo femminile U17

Dopo la qualificazione all'Europeo, Ronaldo ha inviato le scarpette e una lettera alle connazionali: "Se ce l'ho fatta io, potete farcela anche voi

Per la terza volta nella storia, il femminile Under 17 giocherà l'Europeo di categoria. Nel 2020, infatti, la Nazionale lusitana prenderà parte alla spedizione svedese dopo la semifinale del 2019. Stavolta però con la consapevolezza di avere un giocatore come Cristiano Ronaldo ad osservarle.

Cristiano Ronaldo, vincitore dell'ultimo Europeo con il suo Portogallo, ha deciso di festeggiare le adolescenti che prenderanno parte al prossimo torneo a suo modo: l'attaccante della ha infatti regalato un paio di scarpette ad ognuna delle ragazze, corredate con una lettera.

Il Portogallo ha grandi speranze per il prossimo Europeo Under 17 femminile, compreso Cristiano Ronaldo:

"Vi mando questi scarpini nella speranza che vi aiutino a realizzare il vostro sogno. Quando ero un bambino avevo un sogno semplice e allo stesso tempo folle. No, non quel tipo di sogni che si fanno quando si dorme. Questo è uno di quei sogni che vuoi così tanto che si avverino che la notte non ti fanno dormire. Volevo diventare il miglio calciatore del mondo".

Cristiano Ronaldo è riuscito a diventare il migliore del pianeta e spera che qualcuna delle connazionali possa fare altrettanto:

"Ho dedicato la mia vita a questo sogno, in palestra, durante gli allenamenti, facendo tutto ciò che era necessario per renderlo realtà. È importante avere un sogno ed è ancora più importante lavorare sodo affinchè si realizzi. Il mio si è realizzato e spero che per voi accada la stessa. Seguite i vostri sogni senza esitazione".

Cristiano Ronaldo ha dovuto lavorare tantissimo per arrivare ai livelli raggiunti con , , Juventus e lo stesso Portogallo: