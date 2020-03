Il regalo di Ilicic all'Ospedale di Bergamo: il pallone dei 4 goal al Valencia

Un regalo simbolico, una donazione con un profondo significato, un grande 'grazie'. Josip Ilicic è stato il protagonista della settimana calcistica europea, con il suo poker al in .

Quel pallone, portato a casa dallo sloveno firmato da tutti i compagni, da oggi è in un posto speciale: l'Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, che sta attraversando un momento molto particolare in tempi di Coronavirus.

"Josip Iličić dona il 'suo' pallone all’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. In segno di vicinanza, riconoscenza e affetto per quanto medici, infermieri e tutti coloro che sono coinvolti, stanno facendo per combattere un virus maledetto che sta stravolgendo le vite di noi tutti. Anche noi al vostro fianco, i nostri angeli, per vincere la partita più importante'."

🤝 Un segno di vicinanza, riconoscenza e affetto a medici, infermieri e tutte le persone coinvolte.



🙏🏼 Josip #Iličić gives his 4-goal ball to Bergamo Hospital. A sign of closeness, gratitude and affection.



