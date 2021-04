Il regalo dei compagni a Gosens: la maglia di Cristiano Ronaldo

Gosens aveva raccontato di aver chiesto la numero 7 al portoghese, ricevendo un secco no. A 'rimediare' ci hanno pensato i compagni dell'Atalanta.

Crocevia Champions nel 31esimo turno. La prossima giornata di Serie A vedrà infatti le sfide Napoli-Inter e Atalanta-Juventus. Una gara che per Robin Gosens è decisamente particolare, visto il passato rifiuto di Cristiano Ronaldo alla richiesta del tedesco, desideroso di avere la sua maglia.

In vista della gara di Bergamo, i compagni dell'Atalanta hanno così deciso di rimediare a quanto successo in passato. Il regalo pre-Juventus è infatti la maglia numero sette della Juventus dello stesso Cristiano Ronaldo: una scena girata dai Remo Freuler e già divenuta virale sui social dopo la pubblicazione su Instagram.

Gosens ha dichiarato che Cristiano Ronaldo si era rifiutato di dargli la sua maglia, così ci ha pensato Hateboer a regalargliela. Poesia#Gosens #Cr7 #Maglia pic.twitter.com/hygZehxqWH — CALCIATORI BRUTTI (@CB_Ignoranza) April 13, 2021

Qualche giorno fa Gosens aveva raccontato quell'episodio con Cristiano Ronaldo:

"Dopo la partita contro la Juventus, ho cercato di realizzare il mio sogno di avere la maglia di Ronaldo. Dopo il fischio finale sono andato da lui, non sono nemmeno andato dal pubblico per festeggiare ... ma Ronaldo non ha accettato. Gli ho chiesto: 'Cristiano, posso avere la tua maglietta? Non mi ha nemmeno guardato, ha detto solo: 'No!'".

Gosens non è riuscito a reagire prontamente al rifiuto, per nulla scontato:

"Ero completamente arrossito e mi vergognavo. Sono andato via e mi sono sentito piccolo. Hai presente quel momento in cui accade qualcosa di imbarazzante e ti guardi intorno per vedere se qualcuno l'ha notato? È quello che ho provato e ho cercato di nasconderlo".

Non è chiaro quale sia la gara in questione tra Atalanta e Juventus, ma dovrebbe trattarsi di una delle sfide in cui la Dea è riuscita a fermare i bianconeri, quando ancora il pubblico era presente. Per forza di cose, dunque, una di quelle del 2018/2019, probabilmente quella conclusasi 2-2 nel girone d'andata.

Resta da capire se dopo il rifiuto del passato, domenica prossima Gosens chiederà nuovamente la maglia a Cristiano Ronaldo o si accontenterà di una di quelle commerciali donatagli dagli amici.