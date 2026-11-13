RedBird Capital Partners lancia Milan Sports & Entertainment, la holding che gestirà Milan, NBA Europe e l'Hospitality

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Una giornata importante per RedBird Capital Partners, che ha lanciato oggi Milan Sports & Entertainment (“MSE”), una holding che riunirà gli investimenti di RedBird a Milano nei settori dello sport, delle infrastrutture e dell'intrattenimento. Un passo in avanti che, come recita il comunicato ufficiale, aiuterà a riorganizzare "singoli asset in un'unica piattaforma multisport integrata, con una gestione centralizzata, competenze condivise e partnership coordinate tra le diverse attività".

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E Milano sarà al centro del progetto, considerando tutti i settori che convergono verso una ridefinizione del concetto di sport proiettato al futuro e a conferma della volontà di RedBird di investire sulla città.

"In un contesto europeo caratterizzato da nuovi investimenti privati, dallo sviluppo delle infrastrutture e dalla trasformazione dell'industria sportiva, Milano ha le caratteristiche e le dimensioni per affermarsi come uno dei mercati dello sport e dell'intrattenimento più influenti al mondo. MSE intende cogliere le opportunità offerte dall'incontro tra questi settori, riunendo realtà sportive di livello mondiale, infrastrutture, live entertainment ed esperienze culturali in una piattaforma integrata, saldamente radicata a Milano ma con una proiezione e ambizioni globali", prosegue il comunicato.

Rimane prioritario il Milan, "alla base delle ambizioni di MSE: un'istituzione sportiva iconica, con un brand di grande forza internazionale e un legame profondo con la città di cui porta il nome", e ovviamente il Generali Stadium.

"Oltre al progetto del nuovo stadio, MSE intende sviluppare un più ampio ecosistema di attività sportive e d'intrattenimento a Milano. I piani comprendono la costituzione di un business nella gestione di stadi e arene per occuparsi dei servizi di ristorazione e vendita, del merchandising e delle suite premium; la valutazione dell'opportunità di detenere una franchigia con sede a Milano nell'ambito del progetto di una lega NBA Europe; lo sviluppo di una nuova destinazione per lo sport e l'intrattenimento dal vivo a San Donato; e la ricerca di opportunità per rafforzare il ruolo di Milano nel tennis internazionale", si legge dalla nota.

Importante anche lo sguardo verso l'Hospitality: "RedBird ha una consolidata esperienza nella creazione e nello sviluppo di aziende nei settori dello sport, dei media e dell'hospitality (Legends Hospitality, On Location, YES Network, EverPass). MSE metterà a frutto le competenze di RedBird per costruire una piattaforma il cui valore complessivo, le opportunità commerciali e l'influenza globale vadano ben oltre quelli delle singole realtà che la compongono".

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"Milan Sports & Entertainment rappresenta il risultato di questo percorso e del lavoro portato avanti da quando, quattro anni fa, abbiamo investito per la prima volta in AC Milan. Diventare proprietari di un club ci ha fatto comprendere ancora più a fondo ciò che crea valore nel lungo periodo: vincere, essere al servizio dei tifosi e investire nelle comunità che danno significato a queste istituzioni. Oggi applichiamo questa esperienza su una scala diversa: non a un solo club, a un solo sport o a un solo impianto, ma a un'intera città e a un portfolio che comprende sport, lifestyle e intrattenimento", ha affermato Gerry Cardinale.

BRETT YORMARK NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO

Dopo la costituzione di MSE, RedBird ha annunciato la nomina di Brett Yormark ad Amministratore Delegato, che guiderà lo sviluppo e l'attuazione della strategia di MSE, supervisionando le attività attuali valutando future opportunità di investimento.

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"È un onore e un privilegio assumere questo incarico in una città con la storia e la passione per lo sport di Milano. Sono consapevole della responsabilità che comporta guidare un'organizzazione legata a istituzioni che significano così tanto per i loro tifosi e per le comunità di riferimento. Nel corso della mia carriera ho contribuito all'evoluzione delle organizzazioni sportive, ad ampliarne la portata e a creare nuove opportunità. Non vedo l'ora di mettere a frutto questa esperienza per realizzare la visione di RedBird per MSE. Sono entusiasta di lavorare al fianco di Gerry, di RedBird e dei nostri colleghi a Milano per trasformare questa visione in risultati concreti e duraturi”, ha dichiarato Brett Yorkmark.