Come vedere Red Bull New York-Atlanta United con una VPN

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Presentazione della partita

Major League Soccer - Game Week 34 7 nov 2026 - 16:00 Sports Illustrated Stadium

Red Bull New York ospita Atlanta United allo Sports Illustrated Stadium, nel New Jersey, in una partita della stagione regolare di Major League Soccer che mette in palio obiettivi diversi per le due squadre.

La squadra di Michael Bradley è decima nella Eastern Conference e ha bisogno di risultati per migliorare la propria posizione in zona playoff mentre la stagione regolare volge al termine. Il rendimento recente è stato discontinuo e il fattore campo sarà un elemento su cui farà molto affidamento.

Atlanta United, guidata da Gerardo Martino, arriva da un periodo difficile. La squadra ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite di MLS ed è 13ª nella Eastern Conference, senza riuscire a ridurre il distacco dalla zona playoff.

Per Atlanta non è una partita da prendere alla leggera. Una serie di sconfitte l’ha lasciata in una posizione precaria e la trasferta nel New Jersey non rende il compito più facile.

Red Bull New York ha dimostrato di poter competere a questo livello, ma la sua stagione è stata segnata da un’incostanza che rende difficile prevederne il rendimento. Dopo due sconfitte consecutive, Bradley vorrà una prestazione più convincente.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come seguire la partita in diretta.

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