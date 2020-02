Recupero Inter-Sampdoria: no al 4 o 5 marzo, potrebbe giocarsi il 20 maggio

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', il recupero della partita tra Inter e Sampdoria non si giocherà il 4 o 5 marzo, come era stato ipotizzato.

In un primo momento si era pensato di poter recuperare Inter-Sampdoria tra il 4 ed il 5 marzo. In quel caso doveva essere rinviata la semifinale di ritorno di Coppa contro il , ma si sarebbe permesso ai nerazzurri di non restare con l'handicap della partita in meno per tutta la stagione.

Ma secondo 'Il Corriere dello Sport' non sarà così e l' dovrà recuperare più in avanti la sfida di campionato contro la . Quando sarà giocata quindo Inter-Sampdoria? Nella peggiore delle ipotesi il 20 maggio, ma per il momento rimarrà senza data. Tutto dipenderà dal cammino in Europa di Conte: se si interromperà anzitempo, verrà anticipata.

La decisione di non stravolgere il calendario della e di non far giocare Inter-Sampdoria ad inizio marzo va ricondotta soprattutto al fatto che sarebbe stata un'altra partita giocata a porte chiuse dai nerazzurri, con grande danno economico e anche 'morale'.

Altre squadre

Insomma, se l'Inter dovesse continua in fino all'ultimo, soltanto il 20 maggio potrebbe essere recuperata la partita. La squadra di Conte sarà così costretta ad avere sempre questo "handicap" nei confronti di e .