Recuperi di Serie A, chi rischia di saltare il 35esimo turno: i diffidati

Chiuso il 34esimo turno di Serie A, diverse squadre del massimo campionato torneranno in campo a metà settimana per recuperare le sfide rinviate mesi fa causa Covid. Occhi soprattutto sul match tra Bologna-Inter come ovvio, che può essere essenziale in chiave Scudetto.

Impegnate nei recuperi anche Atalanta, Fiorentina, Torino e Udinese, mentre è stata rinviata a maggio la sfida salvezza tra Salernitana e Venezia. In particolare la Dea affronterà i granata, mentre i Viola i bianconeri. In vista della 35esima giornata, diversi giocatori rischiano di saltarla causa diffida.

Da Zapata a Perisic, passando per Calhanoglu e Singo, se verranno ammoniti nel recupero previsto il 27 aprile saranno costretti a guardare dall'esterno le partite del 35esimo turno previste nel prossimo weekend (l'Inter se la vedrà contro l'Udinese, Fiorentina impegnta sul campo del Milan).

Nel recupero non ci sarà sicuramente Castrovilli, che tornerà in campo solamente tra diversi mesi. Per il resto dovrebbero trovare spazio praticamente tutti i giocatori diffidati, tra cui un Duvan Zapata appena tornato al goal nell'ultima giornata e deciso a trascinare l'Atalanta nella miglior posizione di classifica possibile nell'ultimo mese di campionato.

Zapata (Atalanta)

(Atalanta) Soriano (Bologna)

(Bologna) Amrabat, Castrovilli, Odriozola (Fiorentina)

(Fiorentina) Bastoni, Calhanoglu, Perisic, Vidal (Inter)

(Inter) Ola Aina, Buongiorno, Djidji, Singo (Torino)