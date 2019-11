Recuperatore di palloni da record, giovane al top: ecco chi è Tonali

Tonali continua a crescere, i dati del centrocampista del Brescia sono in ampia crescita. Ma guai a usare quei paragoni e quella parola...

Continua a crescere, inesorabilmente, in maniera continua e rapida, Sandro Tonali. Un giovane centrocampista che ha stregato la Serie B, la , le big europee. Nuovo Pirlo? Gattuso con più tecnica? Il futuro della Nazionale italiana, sì. Per ora, il presente di .

Non è ancora uno dei giocatori più famosi d' , ma pian piano tutti gli amanti del calcio di Serie A stanno cominciando a conoscerlo. E' ancora un mistero, il centrocampista classe 2000, deciso a rimanere tale fino a quando non maturerà completamente, per potersi aprire al 100% al calcio-system.

Tonali, il cui nome viene accostato un giorno sì e l'altro pure alla parola 'predestinato', è il numero uno per palloni toccati in Serie A. Meglio di chiunque altro, meglio dei big di , , , dei top del ruolo che anche le grandi squadre invidiano. Meglio anche dei colleghi del passato.

Nessuno come Tonali in Serie A riguardo gioventù, goal e assist. Nessuno come Tonali tra i giovani d'Europa, sempre considerando il sacro tavolo a cui siedono , , Premier League, e per l'appunto campionato italiano, per occasioni create. I numeri, però, lo portano ad essere sopra anche alcuni espertissimi centrocampisti del Vecchio Continente.

Dunque chi è Tonali, cosa sappiamo di lui, cosa non sapete di lui? Che è Sandro Tonali, unico, che non assomiglia a nessun'altro, figlio di un nuovo calcio e non parente, anche solo a livello di stile di gioco, con vecchi simboli di cui aveva il poster in camera un decennio fa.

Andrebbe collegato a quella parola che inizia con la p e finisce con redestinato, ma forse continuare ad usarla risulta un po' troppo di moda. Mainstream. Meglio distinguersi, come Tonali.