Il record di van Dijk si interrompe: subisce un dribbling in Premier dopo 50 partite

Lo straordinario 2019 di Virgil van Dijk potrebbe portarlo al Pallone d'Oro, grazie al successo in con il , di cui è stato pilastro difensivo. Ma non solo.

L'olandese in Premier League ha settato un primato che difficilmente riuscirà a essere pareggiato: non ha subito nemmeno un dribbling per un totale di 50 partite consecutive.

A interrompere la striscia straordinaria è stato Nicolas Pepé durante Liverpool- . Durante il primo tempo, l'ivoriano ha saltato l'ex e partendo spalle alla porta e fuggendo in campo aperto.

L'ultimo ad esserci riuscito prima di Pepé era stato il centrocampista Mikel Merino, allora in forza al , nel marzo del 2018.

50 - Nicolas Pepe has become the first player to successfully dribble past Virgil van Dijk in the Dutch defender's last 50 appearances in the Premier League, since Mikel Merino in March 2018 for Newcastle. Beaten. pic.twitter.com/B1oRZMciOB