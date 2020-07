Il record di Romagnoli: unico a non aver mai saltato un minuto in Serie A

Il capitano del Milan è l'unico giocatore del campionato italiano a non aver mai saltato nemmeno un minuto in tutta la stagione 2019/20.

La stagione del è stata contraddistinta dall'incertezza, alternata a momenti in cui la squadra ritrovava certezze. Una, in realtà, non è mai stata persa: il capitano Alessio Romagnoli.

Come svelano i dati 'Opta', il centrale rossonero, leader e pilastro della squadra, non ha saltato nemmeno un minuto in questa stagione. Sempre titolare, mai sostituito, mai infortunato e mai squalificato.

In in questa stagione non c'è nessun altro che è sempre stato presente. Ci è andato vicinissimo Amir Rrahmani, centrale del , che ha però saltato 11 minuti, quando è stato sostituito al 79' della terza giornata, nel match contro il .

0 - Alessio #Romagnoli è l'unico giocatore di movimento attualmente in Serie A a non aver saltato neanche un minuto della propria squadra in questa stagione, considerando tutte le competizioni. Instancabile.#MilanJuve #MilanJuventus pic.twitter.com/QjjNGy8wRV — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 7, 2020

Terzo gradino del podio per Stefano Sabelli, terzino del che fino a due giornate fa condivideva il primato con Romagnoli. Poi è stato sostituito contro l' al 58', lasciando il primato solitario al capitano rossonero. Sempre presente anche in Coppa .