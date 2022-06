Record - Niente Milan per Götze: il Benfica paga la clausola, ufficialità vicina

Sondato dal Milan negli ultimi giorni, Mario Götze sta per seguire Schmidt al Benfica: accordo praticamente raggiunto. L'annuncio può arrivare lunedì.

Il suo nome è circolato per giorni anche in Italia. In orbita Roma, ma soprattutto in orbita Milan. Ma alla fine il destino di Mario Götze, a meno di sorprese, non sarà in Serie A: il tedesco, campione del Mondo nel 2014, si prepara a lasciare il PSV e firmare con il Benfica.

Secondo il quotidiano portoghese 'Record', l'accordo tra il club di Lisbona e Götze è stato praticamente raggiunto: non mancano che alcuni dettagli di natura economica, ma niente che possa impedire che si arrivi alla fumata bianca. Probabilmente già domani, lunedì 6, giorno della possibile ufficialità dell'operazione.

ll PSV, del resto, può far ben poco per trattenere Götze: nel contratto del trequartista tedesco è infatti inserita una clausola di quattro milioni di euro. Una cifra relativamente bassa, specialmente nel calciomercato moderno, che ha convinto il Benfica a farsi concretamente avanti.

Götze, 30 anni, ha scelto dunque di seguire lo stesso percorso del connazionale Roger Schmidt: l'allenatore tedesco, che lo scorso anno guidava proprio il PSV, è stato da poco ufficializzato sulla panchina del Benfica al posto di Nelson Verissimo, che nell'ultima stagione ha raggiunto i quarti di finale di Champions League.

Ironia della sorte, meno di un anno fa proprio il Benfica ha eliminato il PSV dai preliminari di Champions, qualificandosi per i gironi. E ora Götze&Schmidt hanno scelto proprio Lisbona come nuova tappa della loro carriera. Della serie: se non puoi batterli, alleati con loro.