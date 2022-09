Record - Moglie e figli di Conceiçao aggrediti dopo il ko contro il Club Brugge

Notte da incubo per la famiglia dell'allenatore del Porto dopo la sfida di Champions League Do Dragao, vittima di una sassasiola.

Nel calcio si può perdere, anche male: terminata la partita, però, dovrebbero trovar spazio solamente le analisi. Nient'altro: non è stato così all'esterno del Do Dragao dopo la sfida di Champions League tra Porto e Club Brugge.

Una gara terminata 0-4 per i belgi: senza dubbio un ko pesantissimo, che fa rabbia, ma che non giustifica la reazione di alcuni "tifosi" (tra virgolette), che nel post-partita hanno aspettato la famiglia di Sergio Conceiçao fuori dall'impianto di gioco.

Secondo le ricostruzioni di "Record", l'auto con a bordo la moglie Liliana e i figli Rodrigo e José è stata presa di mira e assaltata da un gruppo di persone che hanno iniziato a offendere i passeggeri.

Oltre a ciò, sempre secondo le ricostruzioni, sarebbe partita una sassaiola che avrebbe infranto i vetri dei finestrini dell'auto, ferendo sia la moglie di Conceiçao che uno dei figli.

L'episodio chiaramente è stato segnalato alle autorità competenti, ma si è aperto un dibattito, in Portogallo, sulle misure di sicurezza adottate dopo la gara.

Notte da incubo, insomma, per la famiglia Conceiçao: e se per quel che riguarda l'aspetto calcistico ci può anche stare, tutto il resto no. E' ingiustificabile.