Recoba e lo scontro con Vivas: "Parole contro tutta la sua famiglia, poi venne all'Inter"

E’ stato tra i giocatori più amati in assoluto dai tifosi dell’, un campione capace di risolvere le partite con prodezze balistiche che in pochi potevano anche solo immaginare.

Alvaro Recoba è rimasto nell’immaginario di molti come una delle stelle tecnicamente più dotate a cavallo tra gli anni ’90 ed i primi anni 2000 e parlando in della sua carriera, ha svelato qual è il suo più grande rimpianto.

“Sono stato sempre in campo da quando avevo quattro anni. Non avevo in mente altro che il calcio ed ho fatto un errore. Pensavo che non fosse possibile giocare e studiare allo stesso tempo, ma non era così”.