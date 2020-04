Recoba racconta: "Potevo andare alla Juventus, Moratti disse no al Barcellona"

Altra lunga diretta Instagram per Alvaro Recoba che in una chiacchierata sul canale Mario_Inter_YouTube rivela di essere stato vicino alla .

Oltre all' , infatti, anche la società bianconera sarebbe stata interessata al Chino quando ancora giocava nel Nacional.

" Il mio procuratore mi ha parlato di due possibilità: Inter e Juventus. Ero un ragazzino, avevo 20 anni. Non ti accorgi di dove vai, non lo sai. Il calciatore fa una carriera, i fenomeni di adesso non sapevano di arrivare così lontano. Se mi avessero detto di fare questa carriera all’Inter per tanti anni non me lo sarei mai immaginato. Anzi, è andato meglio di quanto immaginavo a 4 anni”.

Proprio la Juventus riporta alla mente di Recoba una delle più cocenti delusioni della sua avventura in : il 5 maggio 2002.

“Ci son state mille cazzate, come che prima della partita altri avevano fatto altri risultati per favori qualcuno e altre cose. Noi siamo andati a , loro lottavano per l’Europa. Siamo partiti alla grande, abbiamo fatto goal e stavamo giocando bene. Poi è arrivato il pareggio, facciamo il 2-1 e potevamo farne altri. Poi c’è stata una giocata sfortunata sul 2-2, un errore. Ci stavamo giocando lo scudetto. Colpa di Gresko? No, è colpa di tutti quelli che erano in campo. Non è mai colpa di uno. Il 3-2 è stato un colpo duro. Lì abbiamo capito che non era semplice, poi è finita sul 4-2”.