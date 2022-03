Reclamo ufficiale alla FIFA: l'Algeria vuole rigiocare la gara contro il Camerun

Non si placano le polemiche dopo la chiacchierata sfida tra Algeria e Camerun che ha permesso ai 'Leoni indomabili' di staccare il pass per il Mondiale qatariota, in programma il prossimo inverno, al termine di una partita densa di emozioni e risolta di fatto all'ultimo secondo dei tempi supplementari.

Incassato il mancato approdo alla massima rassegna iridata, l'Algeria ha presentato ricorso ufficiale alla FIFA chiedendo la ripetizione del match e contestando apertamente la direzione di gara dell'arbitro gambiano, Bakary Gassama.

•الفاف تقدم طعنا للفيفا بخصوص تحكيم مباراة الجزائر والكاميرون. pic.twitter.com/lz0VgwOx6Q — Fédération Algérienne de Football (@FAFAlgeria) March 31, 2022

"La Federazione algerina presenta ufficialmente ricorso alla FIFA contro lo scandaloso arbitraggio che ha falsato il risultato della partita ed è determinata a percorrere tutte le strade possibili garantite dalla legge per ottenere la ripetizione della partita in condizioni che garantiscano onestà e parzialità dell'arbitraggio. Infine si condida nell'apertura di un'indagine da parte degli organi della FIFA per fare luce sull'arbitraggio della partita Algeria-Camerun".

L'Algeria, dopo aver vinto 1-0 la gara d'andata grazie al goal di Slimani, si è fatta rimontare nel match di ritorno, giocato in casa al Mustapha Tchaker Stadium: i tempi regolamentari si sono chiusi 1-0 in favore del Camerun grazie al blitz di Choupo-Moting che ha prolungato la sfida ai tempi supplementari.

Nell'secondo tempo supplementare, invece, è successo di tutto: al 118' il nuovo vantaggio algerino firmato Touba poi, ad un soffio dai rigori, è arrivata la beffa griffata da Toko Ekambi al 124'. Un colpo di coda che ha spinto i camerunensi verso il tabellone principale di Qatar 2022 grazie al maggior numero di goal segnati in trasferta.