Rebus Lazio: corsa contro il tempo per tesserare i quattro nuovi acquisti

Acque decisamente agitate in casa Lazio ad una manciata di giorni dall'esordio in Serie A sul campo dell'Empoli.

I biancocelesti, infatti, stanno vivendo una situazione molto delicata sul fronte mercato in entrata. L'estate biancoceleste è stata scandita dal ritorno nella capitale di Felipe Anderson, dall'acquisto di Hysaj dal Napoli, dall'arrivo del baby Luka Romero dal Maiorca e dall'ingaggio di Kamenovic, preso dal Cukaricki, oltre ovviamente al rinnovo contrattuale di Stefan Radu che ha prolungato la sua avventura in biancoceleste.

Ed è proprio qui che subentra l'intoppo. L'indice di liquidità della società della capitale - ossia il rapporto tra spese e ricavi calcolato nell'arco di 12 mesi - pone un freno al tesseramento dei nuovi giocatori che se vorranno prendere parte alla trasferta di Empoli, dovranno essere regolarmente registrati entro venerdì alle ore 12. Il Presidente Claudio Lotito professa tranquillità e convinzione di riuscire a perfezionare il tutto entro la deadline prefissata.

“Con me il risultato è garantito. Non c’è nessuna preoccupazione, tessereremo tutti all’ultimo”.

Il sopracitato indice di liquidità dovrà essere riportato almeno allo 0,6, il limite fissato dalla FIGC, e in caso di mancato raggiungimento di tale parametro gli effetti sono spiegati dall' Articolo 90 comma 4 delle NOIF:

"In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell’indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, salvo che, per ogni acquisizione, la Lega di competenza riscontri l’integrale copertura del relativo costo, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori precedentemente e/o contestualmente intervenute".