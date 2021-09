Rebus formazione per Allegri: contro il Napoli in dubbio Chiesa e i sudamericani

La Juventus rischia di presentarsi sabato a Napoli senza Danilo, Alex Sandro, Bentancur, Dybala e Chiesa. Cuadrado invece dovrebbe esserci.

La Juventus, dopo il pareggio di Udine e la sconfitta casalinga contro l'Empoli, non può più sbagliare ma rischia di presentarsi a Napoli con una formazione ampiamente rimaneggiata.

Allegri infatti dovrà probabilmente fare a meno dei giocatori sudamericani impegnati nella notte di giovedì con le rispettive nazionali, fatta eccezione per il colombiano Cuadrado che dovrebbe rientrare in Italia insieme al portiere del Napoli, Ospina.

Molto difficile invece sarà vedere in campo sabato sera al 'Maradona' i vari Danilo, Alex Sandro, Bentancur (peraltro non al meglio) e Dybala che potrebbero partire dalla panchina o addirittura restare a Torino in vista del debutto in Champions League contro il Malmoe.

Non solo, anche Chiesa non è al meglio dopo il lieve fastidio muscolare accusato in Nazionale e la sua presenza a Napoli resta tutt'altro che certa. Nomi che vanno ad aggiungersi a quelli degli infortunati di lungo corso come Arthur, Ramsey e Kaio Jorge per un totale di otto potenziali indisponibili.

Allegri, insomma, dovrà di fatto inventarsi la formazione magari rispolverando la difesa a tre con De Ligt, Bonucci e Chiellini oppure lanciando subito Moise Kean dal 1' insieme a Alvaro Morata, ovvero una delle poche certezze di una Juventus già in emergenza.